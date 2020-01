El Cartagena naufraga en Badajoz

El FC Cartagena cayó derrota en Badajoz por 2-1, en un partido que dominó durante la primera mitad, pero que perdió al encajar dos goles en acciones de balón parado. El equipo albinegro planteaba una propuesta novedosa, con Quim Araujo como falso nueve. En el segundo tiempo, Marc Martínez detuvo un penalti, pero falló en la acción del gol decisivo, y el cuadro albinegro se marchó de vacío de su visita a Extremadura.

En su segundo partido liguero, Borja Jiménez sorprendía con una alineación sin referencia en ataque. Jovanovic estaba fuera de la convocatoria, y al héroe de Mérida, Pablo Caballero, no le valió aquel gol salvador para volver al once. El as de la manga del técnico abulense fue Quim Araujo, habitual mediapunta, que jugaba como falso nueve. De espaldas al balón, como es lógico, le costó moverse, pero incomodó bastante a los centrales del Badajoz, que no tenían un hombre fijo.

Con esta apuesta, Borja juntaba a tres futbolistas en el medio del campo, para tocar más el balón y fortalecer la parcela defensiva. Cordero, Verza y Carrasquilla llevaban la manija del juego, sobre durante un primer cuarto de hora bastante prometedor.

El propio Quim Araujo tuvo la primera ocasión del equipo albinegro, cuando solo transcurrían cuatro minutos de encuentro. Pero en dos ocasiones el Cartagena se topó con un soberbio Kike Royo.

El Badajoz regaló el esférico y Quim Araujo se plantó solo ante el guardameta rival, pero no consiguió batirle. En la continuación del jugada, Elady cabeceó a bocajarro, pero Royo hizo una estirada prodigiosa para salvar el tanto y darle algo más de aire a los suyos.

Pero a pesar de que el dominio visitante era total y absoluto, en una jugada aislada se adelantó en el marcador del cuadro de Mehdi Nafti. Fue en un saque de banda. César Morgado colgó el balón directamente al área haciendo gala de su potencia en el saque, y buscando al otro central, Pablo Vázquez, que saltó junto a Álex Martín y Andújar. El balón salió disparado hacia el larguero y se coló en la portería.

No tardó mucho el Cartagena en poner la igualada, gracias a un robo de balón en campo contrario de Carrasquilla. El jugador panameño avanzó con la pelota y colgó el balón hacia el segundo palo, donde lo esperaba Elady para marcar el 1-1.

En el segundo acto, los albinegros pudieron quedarse con diez si el árbitro hubiese sancionado una dura entrada de Forniés con cartulina amarilla, y hubiera sido la segunda.

El Badajoz llevaba entonces la iniciativa del encuentro, teniendo bastante más posesión que durante los primeros 45 minutos. No habían inquietado demasiado a Marc Martínez, pero aún así se les veía mejor que en la primera mitad.

En el minuto 71, Cordero cometió un penalti clarísimo sobre Adílson. Del lanzamiento se encargó el veterano Guzmán Casaseca, que envío el balón cerca del poste, a la derecha del portero, pero Marc adivinó la trayectoria y paró el lanzamiento. A la contra, casi marca el Cartagena, con una gran jugada culminada por Elady.

Pero Marc, tras ser el héroe en el penalti, cometió el error que le costaría la derrota al cuadro visitante. Los protagonistas fueron los mismos en el Badajoz, los dos centrales. Salió mal Marc Martínez, apenas tocó el balón, que le cayó a César Morgado, y el central solo tuvo que asistir a Pablo Vázquez para que la empujara a la red.

El Cartagena ya no tuvo margen de maniobra, porque solo quedan siete minutos para la conclusión. Elady tuvo la única ocasión, tras un fallo de Kike Royo, pero su disparo, sin ángulo, se escapó al lateral de la red.