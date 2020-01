De twittero a técnico del Lorca FC

Después de conocerse que las alineaciones del Lorca FC las podrían realizar los aficionados a traves de una aplicación móvil, Juampe López, de 20 años y sin experiencia, se sienta en el banquillo.

El Lorca FC sigue siendo una fuente inagotable de circunstancias curiosas en torno a su forma de funcionar. El pasado domingo ganó ante el Palmar (2-5). Fue la mayor goleada lograda en toda la temporada, rompiendo así una racha de seis partidos sin vencer. Otra circunstancia es que lo hizo sin entrenador tras la marcha de Pandiani y Caprile, al no estar de acuerdo ambos con el sistema que ha implantado el presidente, Roberto Torres, de hacer las alineaciones atendiendo a la opinión de los usuarios de una App para el teléfono móvil.

Torres dice tener ofrecimientos de entrenadores: «Tengo encima de la mesa hasta diez ofrecimientos de entrenadores los cuales quieren sumarse a este proyecto. Esta semana decidiremos».

Mientras tanto, el pasado domingo en el Palmar, fue el primer partido donde empezó a funcionar la aplicación. Una de las personas que estuvo en el banquillo fue Juan Pedro López Diaz, un estudiante de Historia, de veinte años y que cursa tercero, que hizo de delegado. «No fui el entrenador. Todo lo hicimos entre el preparador físico, Roberto Torres, sobrino del presidente, el fisioterapeuta, Juan, y yo. Fue un consenso con lo que los usuarios fueron poniendo en la aplicación», indicaba Juampe López, añadiendo que «no me gusta ser entrenador. Yo quiero terminar mi carrera y poder ser, algún día, analista, segundo entrenador o algo parecido. Estoy sacando los niveles uno y dos de entrenador».

«Conocía a Roberto Torres -sobrino del presidente-, y en verano me llamó para ayudarles en las tareas técnicas. Con Pandiani, hacía los informes de los rivales y grababa partidos y entrenamientos. Cuando se fue,también me dejan dar las charlas técnicas a la plantilla. Eso si me gusta, mucho más que ser el técnico responsable. Yo participo en los entrenamientos. Me gusta mucho ese cometido. La aplicación es una herramienta muy útil que nos puede servir a todos. No se que pasará ni qué entrenador vendrá, espero poder seguir haciendo ese trabajo, es mi pasión».

Es muy probable que el próximo domingo donde el Lorca FC recibe al Chura en el estadio Artés Carrasco, y a tenor del éxito del pasado fin de semana, Juampe López vuelva a tener la responsabilidad de ser el entrenador circunstancial compartiendo esa tarea con el preparador físico, el fisio y los usuarios de la ya famosa aplicación.