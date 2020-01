Borja Jiménez: "Podemos abrir brecha, pero no será definitivo"

El técnico abulense tendrá a toda la plantilla disponible para el partido de mañana.

Con la resaca del partido de Copa del Rey ante el Girona, el Cartagena piensa desde el momento del pitido final en el próximo compromiso. Y vaya compromiso. Y es que el miércoles el conjunto albinegro visita a uno de los equipos más potentes del grupo IV.

Un Badajoz con la moral por las nubes tras eliminar a la UD Las Palmas en el torneo del 'KO' será el rival del Cartagena en una jornada atípica que se disputa entre semana. El objetivo, recuperar en pocas horas la mentalidad del campeonato liguero: «Una vez que terminan los partidos hay que resetear cuanto antes. En este caso tenemos que cambiar el chip muy rápido. Se terminó la Copa y ahora solo queda mirar a lo que es verdaderamente importante para nosotros, que es la liga», afirma Borja Jiménez.

Aun así, el técnico abulense no perdió la oportunidad de elogiar el buen partido que, a su parecer, hizo el equipo ante el conjunto gerundense: «Fuimos capaces de aguantar a una gran plantilla como es la del Girona. Fuimos superiores durante largos tramos del partido, especialmente en la primera parte. Fuimos capaces de rehacernos después de ponernos por debajo en el marcador y apenas nos hicieron ocasiones. Del encuentro me llevo muchas cosas positivas y, aunque hay cosas que ajustar, muy pocas negativas», señalaba en la rueda de prensa de la mañana de ayer.



Posibilidad de abrir brecha

El partido mañana miércoles supone para el Cartagena una gran oportunidad para abrir aún más brecha entre uno de los firmes candidatos a pelear por el campeonato del grupo hasta final de temporada. En caso de lograr la victoria en el Nuevo Vivero, los de Borja Jiménez dejarían la distancia con el conjunto pacense en nueve puntos. Una diferencia que el técnico no considera insalvable: «No es un partido que vaya a ser definitivo. Está claro que supondría un golpe importante, pero queda muchísima liga. Además, no nos serviría de nada ganar en Badajoz si después no cumplimos en la siguiente jornada ante el Don Benito. Vamos a hacer las cosas poco a poco», asegura el abulense. Y es que es la de Badajoz una de las salidas más importantes y –a priori- complicadas de todo el campeonato liguero.

Bien es cierto que el conjunto pacense no atraviesa su mejor estado de forma en liga. Viene de caer de forma contundente ante un Yeclano Deportivo que no levanta el pie del acelerador y que le endosó una goleada (3-0) en La Constitución. No obstante, el técnico sabe que el partido va a ser muy duro: «Es un equipo muy versátil que tiene una plantilla muy preparada para pelear por el título. Se adaptan a la perfección a diferentes sistemas y estoy seguro de que nos lo van a poner muy difícil».



Comienza el rompecabezas

Para el encuentro, Borja Jiménez tendrá por primera vez disponibles a todos los futbolistas de la plantilla. Después de la visita al estadio Romano de Mérida en la que las bajas -especialmente en defensa- fueron notorias, el entrenador albinegro podrá contar con todos los futbolistas. Entre ellos, la última incorporación del equipo Diegui Johannesson, que podría tener sus primeros minutos con la elástica del Cartagena y debutar con su nuevo equipo. El hispano-islandés, que se quedó fuera de la convocatoria frente al Girona al haber hecho solo un par de entrenamientos junto al resto del grupo, podría empezar a perfilarse como el lateral derecho titular del equipo.

Será el momento de ver cuáles son las preferencias del abulense dentro de la plantilla, o al menos el momento de ver hacia dónde quiere orientar su propuesta. Hombres como Carlos David, Verza o Forniés aún no han jugado con Borja en el banquillo.