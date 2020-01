Nadar y morir en la orilla

Los albinegros tienen el pase en el bolsillo hasta que Miquel iguala el partido en el 94 después de sufrir la expulsión de Cordero

Nadar para morir en la orilla. Ahogados después de un esfuerzo titánico ante una de las mejores plantillas de Segunda División. Es lo que le sucedió al Cartagena en la segunda eliminatoria de Copa del Rey, que se veía las caras frente al Girona. El esfuerzo no tuvo su recompensa en un partido en el que los albinegros fueron superiores en muchas fases del partido y que tenían ganado hasta el minuto 94.

Los de José Luis Martí se presentaban en Cartagena con varias ausencias importantes. Jugadores de la talla de Stuani o Jairo se quedaban en tierras catalanas por decisión técnica, lo que no impidió al técnico sacar un once más que competitivo. Borja Jiménez, por su parte, alineó un once casi idéntico al que utilizó en su debut una semana atrás en Mérida. Esteve ocupó el puesto de Marc Martínez bajo los palos, mientras que Carrasquilla entró en lugar de Quim Araujo. Manu Viana volvió a ocupar el lateral izquierdo, Álex Martín hizo lo propio con el derecho y Ayala se mantenía en el centro de la defensa junto a Andújar.

El partido comenzó con un Cartagena que salió con mucho ímpetu para tratar de sorprender en los primeros minutos que le concedieron dos saques de esquina en los primeros compases. En uno de ellos llegó la primera oportunidad clara del partido. Jovanovic remataba en el primer palo el centro de Santi Jara, pero se encontraba con un Riesgo que salvaría a su equipo en varias ocasiones a lo largo de la primera parte. Fue al sobrepasar el primer cuarto de hora cuando el Girona comenzó a dominar el balón y a sentirse algo más cómodo. Sin embargo, esto no hizo que el Cartagena dejara de encontrar acciones de peligro. De hecho, fue otra vez la conexión Jara-Jovanovic la que iba a poner en problemas al guardameta visitante, pero este iba a volver a desbaratar el remate del serbio.

A pesar de esto, el Girona no se echó atrás y empezaba a merodear el área del Cartagena. En una de esas acciones Soriano aprovechaba un gran balón filtrado y cruzaba su disparo haciendo inútil la estirada de Esteve. El balón se colaba en la portería después de tocar en el palo y adelantaba a los visitantes en una de las pocas que habían tenido. Los albinegros reaccionaron y fueron en busca de un empate que a punto estuvieron de lograr. Primero con un disparo cruzado de Jurado que se marchaba desviado, y después con otro remate de Jovanovic –esta vez a centro de Viana- que se marchaba rozando la madera. No obstante, más cerca estuvo de llegar el segundo del conjunto catalán. Un malentendido entre Álex Martín y Esteve estuvo cerca de costarle el gol en propia al defensa canario, pero el guardameta lo evitó en la línea.



Tras pasar por vestuarios, el partido dio un giro de 180 grados. El Girona salió mucho mejor que un Cartagena que no encontraba la fluidez en el juego que sí tuvo en la primera. Sin embargo, tras varios avisos de los visitantes, los albinegros iban a dar dos golpes encima de la mesa. Álex Martín fue el más listo de la clase aprovechando un balón que quedó muerto dentro del área tras una prolongación de Caballero, que entró sustituyendo a Jovanovic. El canario hacía el empate metiendo la puntera en el momento justo. Posteriormente, iba a ser Jurado el pillo. El andaluz cogía el balón para lanzar una falta cometida sobre William en la frontal y disparaba por en medio de la barrera engañando a la zaga y al guardameta rojiblancos para poner por delante al Cartagena. A falta de 15 minutos para el final el Girona se fue con todo arriba en busca del empate, aunque los de Borja Jiménez neutralizaron las acciones de ataque. En el minuto 86 llegaba uno de los momentos clave del encuentro. Cordero era expulsado por doble amarilla, dejando el colegiado al Cartagena con un hombre menos, lo que alargaba la agonía de los locales, lo que alargaba la agonía de un Cartagonova volcado con su equipo. Todo, hasta que fuera de tiempo, Miquel bajaba el balón dentro del área y ponía el empate en el último suspiro, mandando el partido a la prórroga.



Los treinta minuto de prórroga se le iban a hacer muy largos al Cartagena. Con un jugador menos y el bajón del gol encajado en el último minuto el Girona dominó, aunque los albinegros no se arrugaron. De hecho, Caballero tuvo al borde del descanso un remate que se marchó desviado por poco. En la segunda parte, Esteve salvó al Cartagena en un par de ocasiones y William respondía con un disparo desde el centro del campo que a punto estuvo de sorprender a Riesgo. Sin embargo, en el intercambio de golpes, el Girona terminó matando el partido con los goles de Soriano y de Carlos Martínez, poniendo así punto y final al camino del Cartagena en Copa del Rey. Los albinegros piensan desde ya en el encuentro del próximo miércoles ante el Badajoz, en el que una victoria le puede disparar en el liderato.