El UCAM mira a la Copa para confirmar su mejoría

El UCAM Murcia ha comenzado el año con buen pie y quiere seguir confirmando su mejoría con una gran actuación que le permita superar la segunda ronda de Copa del Rey ante un rival de superior categoría como es el CD Mirandés. Los universitarios, a partir de las 12.00 horas en La Condomina, tratarán de dar la sorpresa en el encuentro único que le medirá al cuadro burgalés, el cual dirige el exfutbolista del Athletic de Bilbao, Andoni Iraola.

La realidad del UCAM, en todo caso, pasa por no distraerse demasiado de lo que verdaderamente le interesa, que es la Liga. El conjunto que dirige Miguel Rivera aún no ha terminado de despegar este curso y necesita seguir acumulando victorias para escapar de la zona baja de la clasificación.

Pero, mientras van llegando nuevas oportunidades de despegar en el torneo doméstico, la Copa del Rey es un bálsamo para seguir mejorando y haciendo probaturas, así como para dar la posible alternativa a futbolistas que empiezan a ofrecer un mejor rendimiento -véase los casos de Chavero o Javi Moreno-, o que salen de lesión, como sucede con los centrocampistas Vicente Romero y Kevin Presa.

Ya en la primera ronda ante el Melilla el técnico Miguel Rivera 'sorprendió' alineando un once con muy pocas variaciones a lo habitual en Liga. Por tanto, ahora ante el Mirandés y con la posibilidad de que un equipo 'Champions' visite La Condomina, los movimientos en la alineación no serán numerosos. La incógnita surge ahora con el posible esquema que emplee el técnico andaluz, ya que en el último triunfo ante el Don Benito (1-3), optó por armar una defensa con tres centrales y dos carrileros.

El Mirandés, por su parte, tendrá como principal baja al atacante Mario Barco, con molestias musculares, y cuyo lugar en la convocatoria ha ocupado Matheus. Iraola prevé incorporar varias novedades en su once, aunque apostará por un once competitivo, ya que no se fía de un UCAM al que ve «hecho para estar en play off, con jugadores con experiencia en categorías superiores», dijo sobre su rival.