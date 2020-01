El Jimbee, obligado a dar una alegría a su afición

El Jimbee Cartagena llega a la decimoséptima jornada de la Primera División con la obligación de encontrarse con la victoria en su primer partido del año en el Palacio de los Deportes, donde se va a enfrentar a Industria Santa Coloma a partir de las 12.00 horas ( La 7).

La escuadra cartagenera llega de empatar en el Palau Blaugrana ante el Barcelona y para seguir con la inercia positiva no cabe otra opción que la de vencer esta mañana al conjunto catalán. No obstante, lo más importante para Duda sobre lo positivo de la jornada anterior es «más que el empate en sí. Analizamos todo después del partido y hemos visto que dimos un paso adelante en algunos aspectos del juego. Sobre todo en la parte defensiva. Y ahora no podemos dar ese paso atrás. Estos avances tenemos que mantenerlos. Ahora hay que mejorar en otros aspectos para conseguir ser un equipo fiable. De hecho, hoy llega una oportunidad para demostrar que hemos dado un paso adelante en nuestra evolución», comenta el entrenador, quien argumenta que «ahora mismo estoy satisfecho con la plantilla. Únicamente es que tenemos que mejorar en el ataque. El estar más acertados ofensivamente, permite que tengamos más confianza en todos los aspectos del juego. El contraataque es nuestra asignatura pendiente».

Además de seguir con la racha positiva, los tres puntos reforzarían el impulso que se tiene que tomar parar conseguir el objetivo de estar entre los ocho primeros al final de la liga regular.

Por su parte, la afición cartagenera podrá disfrutar de los nuevos fichajes como el pívot Solano y el cierre Josema, que aunque ya tuvieron sus minutos en Barcelona, llegan al choque de hoy más compenetrados con el resto del grupo.

Pero el rival de turno, el Industrias Santa Coloma llega al Palacio de los Deportes después de haber cosechado dos victorias en las dos últimas jornadas. Ambos triunfos los consumó en su propio feudo frente al Córdoba (4-1) y Burela (5-2). De todas formas, el Santa Coloma no ha conseguido buenos números en la primera vuelta, aunque ahora está enmendando la temporada después de que el técnico Javi Rodríguez, mítico jugador de la selección española y del Barcelona, debutara la semana pasada en el banquillo catalán. El técnico del Jimbee espera un rival «muy motivado. Cuenta con nuevo entrenador y está muy bien trabajado con buenos jugadores, sobre todo ofensivamente. Nosotros siempre esperamos lo mejor del rival, para poder darlo también por nuestra parte».

Así que, con las condiciones en las que llegan ambos equipos donde quieren remontar, se estima que el choque sea de poder a poder ya que Tanto Jimbee como santa Coloma llegan con ansias de sumar.

El conjunto catalán se encuentra en etos momentos en un buen estado de forma, como así confirman sus dos últimas victorias, frente al Córdoba y el Pescados Rubén Burela. Fue de su pista baja considerablemente su rendimiento. Una victoria, un empate y cinco derrotas es el balance para un equipo que es duodécimo en la clasificación con 16 puntos, los mismos que el Jimbee, aunque con un encuentro menos disputado.