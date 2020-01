El último peldaño para otro 'pellizco'

Los granas disputarán la jornada de liga este miércoles.

Las parcela deportiva y la institucional están más ligadas que nunca en el Real Murcia. Pese a salvar un importante 'match ball' con la entrada del 2020, al rebajar 12,5 millones de su deuda y alejar el riesgo de liquidación, el club grana continúa necesitando de respaldo económico para seguir dando pasos. De hecho, tiene bloqueados los derechos federativos en este mercado invernal tras recibir varias denuncias de exfutbolistas que no han cobrado los plazos pactados con la entidad murcianista, por lo que no a día de hoy no puede realizar fichajes. Así pues, la Copa del Rey se presenta como otra posible fuente de ingresos en la que el Real Murcia puede arañar otro 'pellizco' en los próximos días.

Y es que si la plantilla que dirige Adrián Hernández es capaz de eliminar al Leganés mañana en la Nueva Condomina (16.00 horas) -ahora estadio Enrique Roca de Murcia- se abriría la posibilidad de contar con otro balón de oxígeno al entrar en el bombo con el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia. La presencia en la capital del Segura de uno de los cuatro equipos que han disputado la Supercopa en Arabia Saudí, y que también se encuentran inmersos en la Champions League, supondría una inyección económica importante en la taquilla. Pero es que, además, el club grana obtendría de premio 35.000 euros por avanzar de ronda, que se añaden a los 40.000 ya obtenidos por lograr la clasificación al nuevo formato del torneo, y que irían directamente destiandos a rebajar la deuda con Hacienda.

No obstante, desde el principio de la temporada el Real Murcia es consciente de la sinergia existente entre lo deportivo y lo económico en este tipo de competiciones. Y es que los granas tuvieron que certificar su billete para la Copa del Rey a través de la Copa Federación, después de finalizar la liga el pasado curso lejos de las posiciones de la parte alta de la clasificación del grupo IV de la Segunda B. Los de Adrián Hernández tuvieron que superar tres rondas para asegurarse su presencia en el torneo del KO y todos los aficionados pasaron por taquilla en esta competición, tanto los abonados como el público general. Los precios populares para los encuentros frente al Talavera y el Linense, después de superar al Vélez, de Tercera División, lejos de casa, otorgaron al club grana un pequeño soplo de aire fresco en sus arcas, que después siguió elevando en la final frente al Tudelano, tanto en la taquilla como en las cantidades destinadas a los premios -90.000 euros-, al proclamarse como campeón de la Copa Federación en su estadio tras eliminar al Castellón en las semifinales.

Así pues, si el Real Murcia supera al Leganés, dirigido por Javier Aguirre, tendría la posibilidad a optar al 'gordo' en el sorteo y disputaría la siguiente ronda en la Nueva Condomina el próximo 22 de enero. Los granas, al tener que desplazar su partido de liga de esta semana frente al Cádiz B, en el inicio de la segunda vuelta de la categoría de bronce, se medirán en casa al filial gaditano el próximo miércoles, 15 de enero, a las 21.00 horas.

Iván Pérez, baja por sanción

Por otro lado, Adrián Hernández no podrá contar con el lateral izquierdo Iván Pérez para la eliminatoria a partido único frente al Leganés. El lateral murciano fue expuslado por doble cartulina amarilla en el encuentro de la primera ronda frente al Racing de Santander (1-0) y deberá cumplir sanción. Por lo tanto, el murciano Iñaki Quereda, que recientemente ha obtenido ficha con el primer equipo, podría debutar con los granas. Adrián Hernández también está pendiente del estado físico de varios futbolistas que podrían condicionar la convocatoria para dicho encuentro.