Sito Alonso:" No estoy preocupado por los rumores, solo por ayudar a mi equipo"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, afronta mañana el último partido de la primera vuelta con un equipo sumido en una profunda crisis tras encadenar una racha de ocho derrotas consecutivas. Durante la semanas, muchas críticas de la afición no se han centrado exclusivamente en los jugadores, sino que han llegado al preparador madrileño. Sin embargo, en rueda de prensa ha dicho que no está "preocupado por los rumores" ni por "si voy a seguir" en el cargo, para añadir que "no estoy preocupado en ese aspecto, por los rumores, sino en ayudar a mi equipo".

La semana ha estado marcada por las reuniones celebradas en el vestuario y también las declaraciones de jugadores como Askia Booker o Sadiel Rojas en las que han respaldado al entrenador: "Lo mejor es que el jugador sienta la plena confianza de lo que está haciendo. Creía importante invitar al jugador a tener una reunión en cuanto a saber las jugadas y situaciones con las que se encuentra más cómodo dentro del equipo y que ellos mismos lo transmitieran al cuerpo técnico. Para salir de este tipo de situaciones lo más importante es que el jugador esté lo más cómodo posible y que tenga la confianza plena de la persona que le entrena", ha explicado el madrileño, quien ha admitido que está viviendo una situación inusual para él, ya que nunca antes había pasado por una racha de ocho derrotas en el baloncesto profesional.

De cara al encuentro de mañana ante el Unicaja de Málaga, ha pedido el apoyo de la afición: "Salir con la misma tensión que salieron en los primeros minutos de Badalona, en el tercer cuarto de Badalona, y con esa tensión y apoyados con nuestro público, tenemos muchas opciones de ganar, como lo hemos hecho hasta ahora aquí en casa. Y sobre todo, esa mentalidad, que puede hacer dudar al equipo, cuando haya algún problema o la situación esté tensa, sumemos positividades, no miedos e incertidumbres. Y es lo que quiero transmitir a todo el mundo", comenta.



Visita de peñistas



"De estas situaciones solo sale la gente que hace cosas diferentes. Cuando el jugador se de cuenta que va a haber público en el entrenamiento animándole, la sensación que tiene para jugar el partido no es la misma. Porque no es lo habitual. El equipo lo va a agradecer seguro. Fundamentalmente los jugadores", ha puntualizado sobre la iniciativa del club y de las peñas de abrir el entrenamiento de mañana por la mañana en el Palacio a la presencia de aficionados.

El técnico madrileño ha abordado las soluciones para poder atajar esta racha negativa. "No lo veo como un problema, lo veo como una dificultad que hemos encontrado en el camino. Nosotros somos capaces de solucionarla y tenemos que ponernos manos a la obra. Creo que el equipo está entrenando bien, si lo ves desde fuera no te da la sensación de que está metido en esta dificultad. Pero creo que es la única manera de salir, todos juntos en una misma dirección", termina diciendo.