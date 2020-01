La moda del Yeclano también se traslada a la Copa del Rey

En Yecla se cuentan las horas que faltan para que mañana por la tarde comience el partido de segunda ronda de la Copa del Rey entre el Yeclano Deportivo y el Elche (17.30 horas). Con todas las entradas anticipadas vendidas y un lleno absoluto garantizado en La Constitución, el equipo de Sandroni quiere prolongar su estado de gracia en el que se encuentra en un choque todavía más especial para tres jugadores de la plantilla, Fran Martínez, Pablo Vivanco y Héctor Camps.

Los tres estuvieron en la disciplina franjiverde y el propio Fran Martínez reconoció que «no sólo estoy viviendo el ambientazo que se respira en Yecla con toda la ilusión que supone este encuentro sino que yo soy de Elche y muchísima gente me está hablando del encuentro por lo que es un día muy especial para mí». El que fuera capitán del Elche Ilicitano considera que las claves para plantarle cara a un equipo de Segunda División es «tener la humildad para saber que van a haber fases muy malas donde nos dominarán ya que es un rival de mayor calidad, pero si somos capaces de aguantar esos momentos vamos a tener nuestras opciones y queremos darle otra alegría más a nuestra afición».

Además, para el centrocampista Vivanco, que hizo incluso pretemporadas con el primer equipo ilicitano, «todo lo que conlleva este partido es especial. Resulta emocionante ver como se ha volcado toda Yecla con el equipo y con el encuentro y vamos a dar todo para tratar de competirle a un rival muy difícil y con futbolistas de gran calidad».



El tercer miembro de la plantilla azulgrana que jugó en la disciplina del Elche es Héctor Camps, que parece ya recuperado de los problemas físicos surgidos tras un susto en el entrenamiento del día de nochevieja y que le impidió participar en el 3-0 al Badajoz del pasado domingo, y todo apunta a que puede volver a la titularidad. El cuerpo técnico cuenta con todos los jugadores del plantel disponibles en una semana intensísima donde volverán a jugar miércoles en La Constitución ante el Sevilla Atlético el primer encuentro de la segunda vuelta y acabarán en Cádiz jugando contra el filial gaditano el domingo.



