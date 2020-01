El Girona, rival de buenos recuerdos

Los de Borja Jiménez ponen la mente en la Copa antes del importante duelo frente al Badajoz.

El Fútbol club Cartagena afronta el año 2020 con muchos retos en el horizonte. El más importante, claro está, es el ascenso de categoría, que tratará de conseguir a finales del mes de mayo –en el mejor de los casos– o en el mes de junio si hay que recorrer el camino más largo del play off. Sin embargo, antes de llegar a ese momento, son muchos los pasos que tiene que recorrer para afrontar el momento decisivo de la mejor forma posible.

Importantes partidos de liga son los que tiene por delante el conjunto albinegro. El primero de ellos, dentro de una semana frente al Badajoz, uno de los equipos llamados a luchar por el liderato hasta el final. Aunque una victoria del Cartagena en el Nuevo Vivero dejaría la distancia de ambos clubes en ocho puntos, lo que supondría un golpe encima de la mesa y la mejor forma de abrir la segunda vuelta. Será este el gran reto de la temporada en la competición liguera. El otro, es el de la Copa del Rey. Una competición que gracias al nuevo formato ha tomado otra dimensión para los equipos más humildes y en la que el FC Cartagena se verá las caras mañana frente al Girona. Y no es precisamente el conjunto catalán un equipo que le traiga malos recuerdos a los albinegros. Pocas veces te encuentras con un equipo que milita en una categoría superior a la tuya y puedes decir que nunca has perdido cuando te has visto las caras con él.

De hecho, de las ocho veces que el Cartagena se ha enfrentado al Girona ha logrado llevarse los tres puntos en cuatro de ellas, quedando los otros cuatro encuentros en tablas. La victoria más recordada de todas fue en el enfrentamiento que se disputó en tierras gerundenses allá por agosto de 2009. Un Cartagena recién ascendido a Segunda División se plantó en Montilivi con una plantilla totalmente nueva a la par que ilusionante. En el que fue el debut del Fútbol Club Cartagena en la categoría de plata, los albinegros –aquel día de amarillo– le dieron el mejor estreno posible a la afición. Los Víctor, Cygan, Mariano Sánchez o Lafuente hicieron que el club empezara la andadura en el futbol profesional con buen pie. En esa plantilla también estaba Quique de Lucas, que fue el autor del gol de la victoria. Tras recibir un pase en largo y bajar el balón con el pecho, lograba batir al guardameta rival desde fuera del área. Era el preludio de una temporada histórica que pudo haberlo sido aún más de haber certificado el ascenso a Primera División.

Seis de esos ocho enfrentamientos han tenido lugar con los dos equipos en Segunda División, todos ellos en las tres temporadas consecutivas que el Cartagena estuvo en la división de plata. Las otras dos fueron en la temporada 2003-2004, estando los dos equipos en Segunda División B. Por aquel entonces el Cartagena también militaba en el grupo III, año en el que ambos partidos acabaron en empate a uno. Si nos fijamos en los encuentros que han disputado en el escenario del sábado, vemos que el Cartagena ha sido bastante superior al conjunto catalán. Dos empates y dos victorias –una de ellas por goleada (4-1)– son un buen precedente para que los albinegros vayan a por la clasificación a la siguiente ronda. Aunque el fútbol, ya lo sabemos, no tiene mucha memoria.