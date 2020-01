El UCAM repite la receta para dar portazo a su crisis

Sadiel Rojas, capitán del UCAM Murcia CB, analizó ayer la situación en la que se encuentra el equipo universitario tras encadenar ocho derrotas consecutivas en la Liga Endesa e igualar el mismo balance con la zona de descenso. Una cifra que ya alcanzó la temporada pasada, aunque gracias a un magnífico sprint final el club consiguió salvar la categoría. Un apretón que llegó tras la derrota ante el Gipuzkoa Basket en el Palacio, rival directo entonces por la salvación, y que sirvió como punto de inflexión para lograr el ansiado objetivo. El UCAM venció en tres de las últimas cuatro jornadas, y después de ese duelo fue Askia Booker el que desveló que los propios jugadores se habían reunido para tratar de resolver la situación. Algo similar a lo que ocurrió el pasado martes, después de que Sadiel Rojas afirmase ayer que tanto la plantilla, en solitario, como con el cuerpo técnico se reunieron de nuevo para poner fin a la crisis de resultados en la que se encuentran.

«Yo no pienso en el descenso en este momento. Ayer tuvimos una reunión los jugadores solos en el vestuario y después nos reunimos con los entrenadores para hablar de las cosas que pensamos que el equipo necesita para ganar el sábado. De momento solo pensamos en este partido. Es una final para nosotros y vamos a morir por nuestra gente», comentaba ayer el capitán del UCAM ante los medios de comunicación y añadió que «la situación es muy diferente. Quedan 18 partidos todavía, necesitamos ganar uno y seguro que todo puede cambiar». Además, Sadiel Rojas también respaldó al entrenador Sito Alonso ante la mala racha de resultados después de un inicio prometedor. «Sito es un entrenador muy positivo. Posiblemente el entrenador más positivo que he tenido en mi vida. Para esta situación es muy bueno tener un entrenador como él, porque da mucha confianza al jugador. Sito solo quiere ayudar a todos los jugadores de mi equipo, solo quiere cosas buenas para todos mis compañeros, él no quiere cortar a nadie», aseguró Rojas.

Ante esta situación, los aficionados acudirán el sábado al último entrenamiento antes de enfrentarse al Unicaja Málaga por la tarde (18.00 horas) en el Palacio de los Deportes. Un gesto que Rojas espera que sirva para subir el ánimo y la confianza de la plantilla. «Es una cosa muy buena. Nosotros necesitamos a todos los aficionados aquí, porque nosotros estamos juntos en esta mala racha. Seguro que vamos a estar mucho mejor cuando llegue el partido. Algunos jugadores se sienten solos y seguro que les va a venir bien sentir el apoyo de la afición», dijo.

Respecto a la dinámica de los últimos partidos, donde el base Askia Booker y el ala-pívot Jarell Eddie han tenido que llevar todo el peso ofensivo, como ocurrió el pasado domingo ante el Joventut, donde el equipo murciano cayó por 104-93 en el Olímpic de Badalona, el capitán del UCAM Murcia aseguró que «todos pueden meter puntos en diferentes fases del encuentro, no sólo Booker y Eddie y contamos con un buen equipo en el que cada uno tiene su rol».