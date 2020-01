El FC Cartagena resuelve la primera crisis

Tras varias semanas de búsqueda en el mercado con la vista puesta en la llegada de algún lateral derecho, el FC Cartagena ya tiene a uno de los futbolistas que esperaba. Diego Johannesson o Diegui (26 años), como es conocido en el mundo del fútbol, llega cedido por el Real Oviedo para reforzar la zaga albinegra. Ambos clubes, en negociaciones desde hace unos días, han alcanzado un acuerdo para la incorporación del hispano-islandés hasta el mes de junio.

Johannesson llega procedente del club asturiano, donde juega desde las categorías inferiores. Debutó con el primer equipo en 2014, consiguiendo el ascenso a Segunda División ese mismo año. Desde entonces siempre ha permanecido en el conjunto azulón en la categoría de plata, en la que ha disputado 108 partidos y más de 8.500 minutos. Se trata, por tanto, de un futbolista con mucha experiencia en el fútbol profesional a pesar de su juventud.

Sin embargo, este año solo ha disputado cinco partidos en las primeras jornadas de liga, siendo el último en la sexta ante el Extremadura. Desde ese momento, no ha vuelto a disputar ningún minuto y ni siquiera ha entrado en una convocatoria. Javi Rozada, entrenador del filial durante el primer tramo de temporada, ascendió al primer equipo al ser destituido Sergio Egea por la mala racha que atravesaba. El técnico ovetense no ha contado con él desde su llegada, y se ha visto obligado a buscar una salida.

Diegui comenzó su carrera profesional como extremo, pero fue adaptando su posición al lateral. Además, ha sido convocado hasta en tres ocasiones con la selección de Islandia, justo después del paso triunfal de la selección del norte de Europa por la Eurocopa disputada en Francia en 2016.

De esta forma, el Cartagena comienza a poner remedio al agujero que tenía en el lateral derecho, una posición que le dio problemas durante todo el primer tramo de temporada a Gustavo Munúa, y que puso también en apuros a Borja Jiménez en el que hasta ahora ha sido su único partido al frente del banquillo. El abulense tuvo que utilizar a Álex Martín en ese puesto, algo que ya había hecho el técnico uruguayo. También Uri sirvió de recurso. Todo ello, propiciado por las ausencias de los dos laterales derechos que llegaron en el mercado estival. La lesión de Markel Etxeberria para toda la temporada y la irregularidad de Jorge Fucile han hecho que se convirtiera en un rompecabezas.

La incorporación de Johannesson es la primera que el Cartagena realiza en el mercado de invierno, aunque se espera que no sea la última. A pesar de que se ha reforzado la línea defensiva con su llegada, aún le queda trabajo por delante a la comisión deportiva del conjunto albinegro. El lateral derecho continúa 'cojo' y se espera que llegue algún refuerzo más para reforzar la posición. Lo mismo sucede con el lateral izquierdo, donde solo está David Forniés y que ha obligado al ilicitano a disputar prácticamente todos los minutos. Cuando no ha podido hacerlo por lesión o sanción, han tenido que ser hombres de otro puesto quienes han tenido que remplazarlo. Tanto Ayala como Manu Viana –frente al Mérida en la última jornada- han tenido que desempeñarse, no sin hacerlo con nota, en un puesto al que no están habituados.

También se espera la llegada de algún hombre de ataque. Especial interés existe en reforzar la posición del 'nueve', donde Caballero y Jovanovic –con cuatro y cinco goles, respectivamente- se han ido alternando a lo largo de la primera vuelta. Además, el presidente del Cartagena, Paco Belmonte, siempre ha afirmado que están abiertos a estudiar cualquier opción interesante que les plantee el mercado. En los aledaños de la rambla de Benipila se va a vivir un mes de enero con entradas –y puede que salidas-. Lo que por el momento es seguro es que el Cartagena ya tiene uno de los laterales que buscaba.