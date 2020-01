El FC Cartagena, ante el reto de la segunda vuelta

Esta será la gran asignatura pendiente de un equipo que este año está obligado a rematar la faena

Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Que cuando una cosa ha marchado bien en su primera etapa, mejor no darle continuidad. Sin embargo, eso no siempre es posible y hay que enfrentarse a un segundo episodio sabiendo que va a ser difícil de mejorar. Algo similar se podría decir que le ocurre al Fútbol Club Cartagena, al menos desde que el actual presidente, Paco Belmonte, se hizo con las riendas del club allá por el año 2015.

Y es que si algo le ha faltado al equipo de la ciudad portuaria a lo largo de estos años ha sido culminar como debía lo que se había logrado con anterioridad. Y no solo en el play off, donde se le ha terminado escapando el ascenso a Segunda División en tres ocasiones consecutivas, sino también en el segundo tramo del campeonato liguero. Tras grandes primeras mitades de campeonato que –de hecho- le auparon a lo más alto de la clasificación al término de las diecinueve primeras jornadas para proclamarse campeón de invierno en las tres últimas campañas, no siempre ha podido reafirmar esa superioridad exhibida el comienzo cuando se jugaba las habichuelas. Solo en una de esas ocasiones logró mantener su condición de líder al llegar a la jornada 38, y no acabó ni mucho menos de la mejor manera.

Si se hace un repaso a las temporadas del conjunto albinegro desde que llegara Paco Belmonte a la entidad se advierte que en cada una de las segundas vueltas disputadas hasta la fecha, siempre ha terminado con menos puntos de los que consiguió en la primera.

Nos tenemos que remontar hasta la temporada 2015-2016 para ver un segundo tramo de campaña con más puntuación que el primero. Fue cuando Víctor Fernández tomó el mando del banquillo pocas semanas después de la agónica salvación del descenso a Tercera en Las Palmas. Su floja primera vuelta en la que el equipo solo sumó 26 puntos fue superada por un segundo tramo en el que Monteagudo cogió las riendas.

Precisamente con el de Valdeganga logró el equipo al año siguiente la que hasta hace unos días era la mejor primera vuelta de su historia –junto con la de la 2005-2006-. 40 puntos de los que se quedaron muy lejos los 25 cosechados en la segunda mitad y que casi dejan al Cartagena sin disputar el play off. Ni siquiera la temporada en la que consiguió terminar líder fue así. Justo antes de plantarse En Majadahonda, el Cartagena terminó la segunda vuelta con un punto menos de los que había logrado en la primera.

Son estos unos números que por el momento solo le han bastado una vez para acabar el campeonato regular como primer clasificado y, por tanto, para jugarse el ascenso en el play off a una única eliminatoria en el enfrentamiento entre campeones. Bien es cierto que son muchos los factores que influyen es esto. Lo habitual suele ser que en el tramo final de temporada los equipos de abajo aprieten y saquen muchos más puntos –incluso ante conjuntos de la zona noble de la clasificación- en un sprint desesperado por conseguir la permanencia en el último suspiro.



El mercado será clave

No obstante, no todos los motivos son externos. Bien por el buen rendimiento en las primeras vueltas que imponen un ritmo muy complicado de seguir, o bien por demérito propio, la realidad es que el Cartagena ha terminado cayendo cuando lo tenía todo a favor. Y precisamente por eso cobra especial importancia el mercado de fichajes en el que nos encontramos.

Una ventana en la que la dirección deportiva del club tiene la oportunidad de hacer los retoques necesarios y de terminar de cerrar una plantilla que será la encargada de ir en busca del objetivo en los próximos meses. En ello tendrá mucho que ver el recién llegado entrenador. Borja Jiménez tiene ante sí el reto de terminar de confeccionar una plantilla con la que apenas lleva trabajando diez días, pero a la que tampoco parece haque queda de temporada sea el esperado.



Un mes de enero para no pasar de puntillas

El Cartagena afronta el primer mes del año con importantes retos por delante. Los albinegros tienen en las próximas semanas partidos que comenzarán a marcar el devenir en la temporada. Entre otros, el partido frente al Badajoz, en el que el Cartagena podría distanciarse de forma definitiva del conjunto extremeño. Tamién el encuentro de Copa del Rey frente al Girona. En el cartel del partido, el club reza que no quiere pasar de puntillas por la competición.