Antonio López rebaja su prima de riesgo en el Real Murcia

La apuesta ha salido bien a Julio Algar, que confió en un futbolista que había jugado muy poco tras una grave lesión de rodilla

Cuando Julio Algar apostó el pasado verano por Antonio López, el madrileño se arriesgaba al fichar a un futbolista que llevaba tres temporadas sin apenas continuidad por las lesiones. El pasado curso, en el FC Cartagena, el central de Puerto Lumbreras solo había disputado 941 minutos -doce partidos de Liga y uno de Copa-. Esa irregularidad había hecho que en el Cartagonova no contaran con él y que su cartel de futbolista top para la categoría siguiese cayendo. Pese a ello el director deportivo del Real Murcia, sabedor de que apenas manejaba dinero y que para aportar experiencia a la plantilla tenía que convencer a jugadores que no tuvieran mucho mercado en Seguna B, no dudó en llamar a Antonio López para que fuese el comandante de la defensa murcianista.

La pretemporada no acabó de dar la razón al responsable grana. El de Puerto Lumbreras, que se incorporó tarde al tener permiso por su boda, apenas disputó minutos en los amistosos veraniegos. La mala suerte se seguía cebando con él. Un virus estómacal, que le obligó a pasar por el hospital, le dejó KO.

Cuando parecía que ya estaba de vuelta, Adrián Hernández le dio unos minutos en el último partido de pretemporada, pero tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo al sentir unas molestias que, además, le impidieron empezar la Liga. Se perdió las tres primeras jornadas -Cádiz B, Algeciras y Córdoba-.

Todo parecía indicar que el Real Murcia había realizado una mala operación y que Antonio López viviría una temporada similar a sus últimas tres campañas, en las que apenas pudo jugar 34 partidos en total. Si a eso se une que la defensa murcianista contaba con pocos efectivos, Julio Algar tenía más que perder que ganar.

Pero, después de la disputa de la primera vuelta del campeonato, arriesgarse le ha sadido bien al director deportivo grana, y es que Antonio López se ha convertido junto a Armando Ortiz en el pilar de la defensa murcianista. La prima de riesgo con la que llegó el de Puerto Lumbreras se ha reducido al máximo después de cinco meses en los que no solo ha tenido continuidad sino que además ha alcanzado la regularidad que reclamaba y se ha convertido en indispensable para Adrián Hernández.

Tras perderse las tres primeras jornadas por lesión, de los dieciséis partidos restantes, el de Puerto Lumbreras solo se ha caído de la convocatoria en dos ocasiones, una por sanción y otra por un problema personal. Además, también ha completado dos encuentros de Copa Federación -Castellón y Linense-.

En este primer tramo de la liga, Antonio López ha jugado un total de 1.440 minutos, superando los minutos disputados en cada una de las tres temporadas anteriores. De hecho, le faltan algo más de 100 minutos para jugar en apenas seis meses más que en dos años.

En la campaña 18-19, en el FC Cartagena, el central estuvo en el terreno de juego 941 minutos, sumando 9 partidos de liga, 3 de play off y 1 de Copa del Rey. En la 17-18, en Segunda, apenas pudo jugar con el Lorca siete choques -630 minutos- por una grave lesión en la rodilla. Y en la 2016-2017 acumuló 1.214 minutos -16 partidos en el Grupo IV y dos en el torneo copero-.

De los dieciséis encuentros que ha disputado con la camiseta grana, ha completado los 90 minutos en todos.



LAS CIFRAS

1.440 MINUTOS

Esta temporada ha completado 14 partidos de liga y 2 de Copa Federación