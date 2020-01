Sito Alonso resiste donde Quintana y Juárez cayeron

El UCAM Murcia CB terminó mal 2019 y entró igual en 2020. Como ha ocurrido con el estreno de las equipaciones oficiales de la temporada, que se produjo en Badalona con más de tres meses de retraso, el equipo acumula un importante retraso en ponerse en marcha. Pareció al principio del curso que no iba a ser así cuando alcanzó su cuarta victoria en la octava jornada en un ya lejano 10 de noviembre. Pero desde entonces, ni una sola alegría. Las decepciones se han ido acumulando a la vez que el equipo ha perdido crédito y recursos en su juego. Si no ganó en Badalona anotando 94 puntos y produciendo dos jugadores 66, es que hay un problema; si el entrenador utiliza a tres de sus efectivos más de 30 minutos, es que hay otro des desconfianza en muchos componentes del plantel; y si el rival, sin tener un excelente juego interior, abruma bajo los tableros, es que aún hay más.

Con la octava derrota consecutiva, el UCAM 2019-2020 ha entrado en la historia por igualar un récord negativo. Mientras que Jarell Eddie conseguía la cifra de 10 triples anotados que hasta el momento solo había logrado en un partido Taquan Dean en la 2008-2009, el conjunto dirigido por Sito Alonso alcanzaba la misma cifra de perdidos que firmó el curso pasado y en otra ocasión más en esta década, en la 2013-2014. El único consuelo, si es que lo hay, es que no son las peores desde que el club debutó en la máxima categoría del baloncesto español en la 90-91. Para encontrar la más negativa y la única donde hasta el momento resistió el entrenador en el banquillo hay que remontarse a las 95-96. El equipo dirigido por José María Oleart llegó a los doce partidos perdidos y el badalonés no perdió su puesto, algo que sí le ocurrió en el siguiente curso, aunque primero aguantó una racha de once derrotas, pero después de firmar un 1 de 14, fue despedido para ser sustituido por Ricardo Hevia, quien no logró evitar el descenso. En la 98-99, que también acabó con descenso, el CB Murcia estuvo 9 jornadas sin ganar. En medio de la misma, tras un 1 de 12, Manolo Flores sustituyó a Felipe Coello, pero el equipo también acabó perdiendo la categoría.

Después de varios años purgando los errores cometidos, en la 2003-2004 el club recuperó su sitio de la máxima categoría, aunque la perdió rápidamente. El equipo acumuló una racha de diez jornadas sin ganar y Miguel Ángel Martín llegó para volver a reemplazar a Coello. Desde entonces, nunca se superó la racha de ocho derrotas consecutivas, quedándose en siete en la 2006-2007, y en dos ocasiones en la misma cifra en las 2009-2010.

Otros precedentes negativos los encontramos en la última década, con Alejandro Gómez como director general y con dos propietarios diferentes, José Manuel Carabante y José Luis Mendoza. El límite está en ocho derrotas consecutivas, nunca se traspasó esa línea para llegar a sumar nueve. En ambos casos la paciencia con los entrenadores nunca llegó a esos límites. En la temporada 2013-2014, después de perder cuatro encuentros de forma consecutiva y de caer con estrépito en el Palacio ante el Obradoiro (47-83) con enfado monumental en la grada, Óscar Quintana, que había llegado al equipo a mitad de la 11-12 para salvarlo del descenso y que en la 12-13 cubrió el expediente, fue sustituido por Marcelo Nicola, quien en ese momento era su ayudante. El club no salió de casa para buscar al sustituto, aunque el argentino, pese a evitar que el equipo cayera a LEB, no continuó.

La segunda ocasión fue la campaña pasada. El club apostó por Javi Juárez, un novato en la categoría a quien la grada no le perdonó ningún error y siempre tuvo bajo la lupa. El equipo alternó dos competiciones y firmó una sobresaliente fase de grupos en la Champions, pero en la Liga ACB fue incapaz de alcanzar la regularidad necesaria. Después de caer en casa ante el Andorra, encadenando así la sexta derrota consecutiva y con cinco victorias, Sito Alonso firmó hasta el final de la campaña, pero su efecto no fue inmediato, ya que sumó dos derrotas más para alcanzar las ocho. El equipo no reaccionó hasta después del descanso de febrero con un triunfo frente al Barça en el Palacio.

Los planes del club no pasan en este caso por desprenderse de un entrenador que tiene contrato por lo que resta de temporada y otra más. «Tenemos el mejor entrenador que podemos tener para este tipo de situaciones», decía Alejandro Gómez tras la derrota en la pista del Joventut el domingo, ratificando así la confianza en Sito Alonso.

La paciencia que los rectores de la entidad no tuvieron con otros técnicos sí la están teniendo ahora pese a que el equipo transmite con su juego síntomas muy preocupantes. También anunció el madrileño que se está rastreando el mercado para mejorar la plantilla, pero no puso ni plazos ni desveló las posiciones de los jugadores que podrían llegar. La paciencia de la grada está al límite a cinco días de que comparezca en el Palacio el Unicaja Málaga, el próximo sábado a las seis de la tarde. Se presenta como un encuentro vital para cerrar una primera vuelta que ha sido un fracaso, con el equipo muy lejos de las expectativas y sin el escudo de jugar dos competiciones.