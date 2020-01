Preparados, listos... ya

El Yeclano está encantado con su plantilla y no hará movimientos, y el Real Murcia, que no tiene dinero para pagar las denuncias de ex futbolistas, tiene bloqueados los fichajes

Enero da una segunda oportunidad a los clubes de fútbol para corregir los errores cometidos en la planificación deportiva llevada a cabo en verano. El mercado invernal consigue que durante 31 días los partidos compartan protagonismo con las negociaciones y las presentaciones de los nuevos refuerzos. En los últimos años, los clubes murcianos del Grupo IV se han convertido en auténticos fans de esta ventana de fichajes. El Real Murcia, que en la campaña 16-17 llegó a hacer hasta once incorporaciones, ha sido uno de los equipos que más color ha puesto en fechas pasadas, pero FC Cartagena y UCAM Murcia tampoco han renunciado a hacer algunos retoques en busca de la excelencia. Paco Belmonte, pese al dominio de los suyos en la primera vuelta, siempre decide pescar algún que otro futbolista. También le gusta darse algún que otro capricho a Pedro Reverte, director deportivo del UCAM.

Aunque las negociaciones se adelantan cada vez más a la entrada de enero, desde hace una semana los clubes ya pueden empezar a cerrar sus incorporaciones. De momento, los cuatro clubes murcianos del Grupo IV no han movido ficha, pero se espera que a lo largo del mes los refuerzos lleguen al Cartagonova y a La Condomina. Casi imposible lo tiene un Real Murcia bloqueado por no hacer los deberes y pagar a sus ex futbolistas, que no han dudado en volver a denunciar al club ante la AFE. Por su parte, en La Constitución, Sandroni está tan encantado con su plantilla, que nadie en la directiva del Yeclano se plantea tocar un grupo que se ha convertido en la gran sorpresa de toda la Segunda B.

Como si de la parrilla de salida de la Fórmula Uno se tratase, en la pole para reforzar su bloque está el FC Cartagena. No afecta a Paco Belmonte tener al equipo líder del Grupo IV, el presidente albinegro siempre tira la caña por si acaso. Además, la experiencia de las últimas temporadas, donde los cartageneristas han pegado un gran bajón en la segunda vuelta, aumenta las posibilidades de que llegue más de un fichaje.

No se ha escondido Belmonte a la hora de hablar de incorporaciones. Lo ha repetido en varias ocasiones, por lo que solo es cuestión de tiempo. Las prioridades para los albinegros están en la defensa. El lateral derecho ha quedado desierto tras la marcha de Jorge Fucile y la lesión que ha dejado a Markel Etxeberria al margen para toda la temporada.

Otro de los flancos por cubrir es el del lateral izquierdo. La existencia de un solo jugador en esa posición desde el comienzo de la temporada ha hecho que Forniés apenas haya podido descansar. Además, cuando no ha podido estar, han tenido que ser hombres de ataque –como Viana en Mérida- quienes se han desempeñado en el puesto.

El resto de posiciones parecen bien cubiertas, sin embargo los aficionados del FC Cartagena andan pendientes de que Belmonte les pueda regalar una 'bomba', un atacante top que sea la guinda del pastel.

Se esperaba que otro de los equipos fuertes en este mercado invernal fuera el UCAM Murcia, pero parece que no va a ser así. Después de una primera vuelta decepcionante, los universitarios tienen muy lejos el play off, por lo que en el club ya se conforman con un transcurrir tranquilo a la espera de tiempos mejores. No habrá grandes esfuerzos económicos ni sorpresas. Solo se espera un par de retoques, aunque Pedro Reverte también está pendiente de si alguno de los jugadores de la actual plantilla que apenas está contando con minutos pide abandonar el club. En ese caso, se cubrirán esas posiciones.



El Real Murcia con denuncias

Donde no esperan fichajes es en Nueva Condomina. Aunque Adrián Hernández llevaba varias semanas aprovechando cualquier encuentro con Francisco Tornel para pedirle un esfuerzo en este mercado invernal, la llegada de denuncias y, por tanto, el bloqueo de las fichas federativas por parte de la Federación va a hacer prácticamente imposible que el club grana refuerce su plantilla. Todos en la entidad descartan fichar.

No va sobrado el Real Murcia en el Grupo IV. Con un colchón de apenas tres puntos después de la disputa de la primera vuelta, el descenso sigue estando muy cerca, por lo que parece que no va a dejar de sufrir el equipo grana en lo que queda de curso. Tendrá que sobrevivir con los jugadores que empezaron la Liga y los que vayan subiendo del fillial, porque no hay dinero para pagar a los futbolistas que han denunciado. Con las fichas bloqueadas, Julio Algar tiene las manos atadas, por lo que por primera vez en tres campañas, el Real Murcia no fichará en enero. Los aficionados se tendrán que conformar con Víctor Meseguer, al que se ha hecho ficha del primer equipo, y con Quereda, que también asciende para cubrir la vacante dejada por Kevin en el lateral izquierdo.

Sí puede fichar el Yeclano Deportivo, pero en el club azulgrana no tienen previsto hacer ningún movimiento al no contar con fichas libres. Después de una primera vuelta mágica, en la que Sandroni, con un bloque en el que se mantienen la mayoría de futbolistas que ascendieron el pasado curso de Tercera, ha conseguido colocar a los suyos en el segundo puesto de la clasificación -36 puntos-, en La Constitución están encantados con la plantilla, por lo que descartan hacer cambios en el mercado de invierno.

La gran preocupación en el cuadro del Altiplano está en que algún jugador reciba alguna oferta atractiva de otro equipo y pida salir. Hay futbolistas como Héctor Camps, Alayeto, Mario o Fenoll que a los que les han salido muchas novias después de completar una primera vuelta de sobresaliente. José Alemany, director deportivo del club azulgrana, y Sandroni, director de orquesta desde el banquillo, están intentando convencer a los jugadores de que se mantengan para poder llegar todos juntos a junio y cerrar una etapa que está siendo mágica.



