Un favor de la Federación permite inscribir a Meseguer y Quereda

El Real Murcia tiene bloqueados los derechos federativos en este mercado invernal tras recibir varias denuncias de ex futbolistas que no han cobrado los plazos pactados con el club grana. Esta circunstancia hace que la entidad no pueda inscribir a ningún jugador en su plantilla hasta que no pague, sin embargo el pasado dos de enero se tramitaron las fichas para que Víctor Meseguer y Quereda pudieran pasar a formar parte del primer equipo. Además, se inscribía a Domi con el Imperial. Esto fue posible a un favor que la Federación Murciana realizó al club grana. La Territorial, pese a tener conocimiento de las denuncias y de lo que ello implica, pactó con los responsables del club que les dejaba unas horas de margen en el comienzo del mes de enero antes de proceder al bloqueo. De ahí que en las oficinas de Nueva Condomina inscribieron rápidamente a Meseguer, Domi y Quereda, sin esperar a poder utilizar esas fichas en fichar a algún jugador de mayor experiencia en el caso de que a lo largo del mes se desbloquee el tema de las denuncias.