La cuesta de enero se adelanta

El conjunto grana disputará la Copa ante el Leganés el sábado y recibirá al Cádiz B cuatro días más tarde.

Todo el mundo era consciente este verano de las dificultades con las que el Real Murcia afrontaba la temporada en la parcela deportiva. Las necesidades económicas marcaron la confección de la plantilla y reafirmaron la apuesta por la cantera, mientras que en los despachos el club resolvía su propia bola de partido hace tan solo unos días, al rebajar 12,5 millones de su deuda y alejar el riesgo de liquidación. Sin embargo, ahora que la parcela institucional empieza a respirar, el Real Murcia tendrá que volver a sprintar sobre el terreno de juego. Y es que la plantilla que dirige Adrián Hernández ha finalizado la primera vuelta del calendario del grupo IV de Segunda División B a tan solo tres puntos sobre la zona de descenso tras el empate del pasado sábado en la Nueva Condomina -ahora estadio Enrique Roca de Murcia- frente al Sevilla Atlético.

El equipo murciano ocupa actualmente la decimotercera posición con 22 puntos, tan solo tres por encima de los 19 que marca el Villarrubia en la zona del play out y el Talavera de la Reina, que ya marca la zona de descenso directo. Así pues, el Real Murcia deberá intentar elevar su promedio de puntos en la segunda parte de la campaña si quiere evitar el sufrimiento de sellar la permanencia en el último momento. No obstante, pese a las dificultades y a que los errores defensivos le volvieron a costar puntos el pasado sábado frente al filial del Sevilla, Adrián Hernández tiene claro que el actual plantel es suficiente para conservar la categoría de bronce. «La situación es la que es y no me he planteado la llegada de refuerzos. Entiendo que estamos para formar futbolistas y crear una estructura de cara al año que viene. La idea que tengo es que, con este equipo, podemos mantener la categoría», aseguró tras el partido.

No obstante, el conjunto grana acumula tres jornadas consecutivas sin ganar. Y si se echa la vista más allá, tan solo ha podido lograr los tres puntos en un partido de los últimos cinco. Con todo esto, ahora se presenta una semana un tanto atípica en el calendario, ya que el Real Murcia afrontará este fin de semana la eliminatoria a partido único frente al Leganés, de Primera División, en lugar de su jornada habitual de liga. Así pues, el sábado a las 16.00 horas, buscará en la Nueva Condomina mantener vivo el sueño copero. De hecho, si consigue avanzar de ronda, después de eliminar al Racing de Santander, de Segunda División, podría cruzarse en el camino de un equipo que dispute Champions League.

Cuatro días más tarde, el miércoles 15 de enero, será cuando el Real Murcia regrese a la rutina del campeonato doméstico para abrir la segunda vuelta frente al Cádiz B, también en Nueva Condomina. Después, los de Adrián Hernández visitarán al Algeciras y cerrarán el mes de enero en casa con la visita del Córdoba a la capital del Segura el próximo 26 de enero.