El UCAM visita al Don Benito para cumplir sus nuevos propósitos

'Año nuevo, vida nueva'. Eso es lo que busca el UCAM Murcia CF a partir de hoy con su visita al Don Benito (12.00 horas, Fotters.com) después de enlazar tres semanas consecutivas sin ganar. El conjunto universitario, concebido en un principio para pelear por un puesto en el play off de ascenso a Segunda División, quiere dar carpetazo al mal sabor de boca ofrecido en el último tramo de 2019 y remontar el vuelo de una vez por todas en la clasificación para evitar problemas mayores en el futuro. Para ello, el equipo que dirige Miguel Rivera le ha pedido triunfos y goles, después de que la falta de eficacia cara a puerta le haya hecho perder muchos puntos al equipo murciano.

Ya son tres semanas sin poder sumar los tres puntos y el conjunto universitario quiere poner fin a esa sequía ante un rival directo a día de hoy en la clasificación. El UCAM visita hoy al Don Benito con la buena noticia de poder aligerar la enfermería. Y es que tan solo Kevin Presa continúa con su recuperación después de la plaga de bajas que afectó a los de Miguel Rivera y que le obligó a tener que recomponer sus planes durante varias jornadas. No obstante, el polivalente Vicente Romero, se quedó ayer en la capital del Segura y no partió con el resto del equipo a tierras extremeñas al no poder entrenar al mismo ritmo del grupo durante la semana tras dejar atrás una lesión muscular en el gemelo.

El UCAM visitará el estadio Vicente Sanz para medirse a un Don Benito que cuenta con 23 puntos en la clasificación, ocupando la duodécima posición, y que cerró el 2019 con una derrota frente al Villarrobledo (2-1) después de superar al San Fernando y al Talavera por la mínima. «Se trata de un equipo que saber sacarle el máximo rendimiento a su idea de fútbol. Los equipos que visitan el campo del Don Benito suelen pasarlo mal. Allí la afición aprieta y suelen generar mucho peligro sobre todo a balón parado», avisaba de su rival Miguel Rivera, entrenador universitario, en la rueda de prensa previa al encuentro.