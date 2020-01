Sito Alonso: "No puedo limitarme solo a salvar al UCAM, aunque entiendo que ahora eso sea lo real"

Después de encadenar siete derrotas consecutivas en la Liga Endesa e igualar el balance con los puestos de descenso, el UCAM Murcia CB espera que la mala racha cambie con la llegada del nuevo año a partir de mañana con su visita a Badalona para medirse al Joventut (12.30 horas, Movistar +). Sito Alonso, entrenador universitario, confía en poder poner cuanto antes esa primera piedra que permita al equipo poder enderezar el rumbo de la temporada antes de que sea demasiado tarde y para ello apuesta por el medio-largo plazo para salir de la crisis de resultados. «No puedo limitarme solo a salvar al UCAM, aunque entiendo que ahora eso sea lo real. El año pasado, cuando llegué, creo que nos salvamos porque intentamos ir a por el play off. Cuando tienes un objetivo que te limita y que es tan real y feo, como que vamos por debajo en la clasificación, no soy de los que piensa así», expresó el técnico ayer ante los medios.

«Mi objetivo, el único que tengo ahora, es recuperar a los jugadores a nivel anímico y que piensen que tienen el apoyo total del entrenador siempre que den la intensidad que quiero. Hemos conseguido ser los mejores en muchas cosas, pero no lo suficiente como equipo para ganar partidos en estos últimos siete. Por lo que vamos a coger las cosas buenas y, poco a poco, cambiar el objetivo. Entiendo que la salvación sea ahora el real, pero no puedo limitarme a eso. Prefiero primero ganar, y luego volver a ilusionar a la gente», explicó. El entrenador del UCAM Murcia volvió a insistir en que la base para salir de esta complicada situación pasa por mantener la «intensidad» mostrada en el último partido, pese a caer frente al Bilbao Basket, y no cometer errores pasados. «Por mucho que hablemos del pasado o del futuro, lo único que podemos hacer es trabajar en el presente el estado mental de los jugadores para que sigan pensando que tienen toda la confianza del entrenador siempre que desarrollen la intensidad adecuada, que nunca repitan la de los partidos ante el Real Madrid y el Estudiantes. Tenemos que trabajar por encima de todo lo mental y la intensidad a desarrollar en cada partido», comentó. Pese a que todos los jugadores disponibles de la plantilla viajarán hoy a Badalona, Sito Alonso deberá realizar un descarte en la convocatoria. En esta ocasión, el técnico universitario no desveló los jugadores tocados, aunque en un principio parece que los que arrastraban molestias serán menos que en las últimas jornadas. «Cuando pierdes partidos la enfermería también se complica y tienes más prbolemas. Pero la mayoría están para jugar, aunque no sabemos todavía quiénes estarán», dijo.



Klemen Prepelic es duda

Por otro lado, el escolta Klemen Prepelic, uno de los jugadores más determinantes de la Liga Endesa en este tramo de la competición y pieza fundamental en el Joventut Badalona, será duda hasta última hora por una lumbalgia. El esloveno, cedido por el Real Madrid, promedia 21 puntos, 2 asistencias y 19 de valoración.