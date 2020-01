Doble estreno del Cartagena de Borja Jiménez en Mérida

El año 2020 echa a andar y no iba a sale menos para el Cartagena. El conjunto albinegro pondrá fin a la primera vuelta del campeonato liguero al otro lado de la península en un encuentro que supone un estreno doble para el equipo. El Mérida será el rival en el primer partido de un año en el que buscará el ascenso por cuarto año consecutivo. Además, será el debut de Borja Jiménez al frente del banquillo albinegro.

El abulense tiene esta tarde la oportunidad de entrar con buen pie en un equipo que ha cambiado de técnico en circunstancias poco habituales. Y es que el Cartagena continúa como líder en solitario –a tres puntos del segundo clasificado- gracias al equipo que consiguió armar el charrúa.

Sin embargo, es cierto que el estado de forma que atravesaba el equipo en las últimas semanas estuvo bastante alegado de la mejor versión del Cartagena. Ni las sensaciones arrastradas ni mucho menos la solidez defensiva han sido las mismas. Y es que los albinegros han pasado de ser el equipo menos goleado del continente europeo con solo dos goles en las doce primeras jornadas de liga, a recibir nueve en los últimos seis. Y esa es precisamente una de las primeras misiones de Borja: recuperar la mejor cara del equipo. Además, ganar en Mérida supondría volver a la senda de la victoria, ya que el último encuentro del 2019 el Yeclano Deportivo de Alejandro Sandroni consiguió sacar un empate de mucho mérito en el Cartagonova.

El rival de esta tarde se encuentra en una situación totalmente contrapuesta. El Mérida, que logró este verano el ascenso para volver a la categoría de bronce del fútbol español –de la que estuvo fuera un año- se sitúa en penúltima posición a cuatro puntos de los puesto que le asegurarían la permanencia. Y no es de extrañar que el conjunto emeritense se encuentre en esa situación si nos fijamos en los resultados, porque los de Diego Merino solo han ganado dos encuentros en las dieciocho primeras jornadas de liga. Unos números muy pobres que tienen que cambiar por completo si quieren revertir la situación actual.

No obstante, en el fútbol de poco sirve la posición n la tabla y lo que hayas hecho hasta la fecha si no lo dejas todo sobre el terreno de juego. Y más aún en una categoría como es Segunda División B. De ello es plenamente consciente el entrenador del Cartagena, que sabe que el Mérida tiene una gran plantilla que puede complicarte en cualquier momento: «La gran mayoría de sus jugadores son futbolistas contrastados. Es una plantilla muy completa, y por nombre tienen grandes futbolistas. Son más fuertes en casa, han empatado muchos partidos, pero no podemos salir a empatar. Ir a empatar te lleva a la derrota».



En su primer partido como albinegro Borja Jiménez tendrá que solventar importantes bajas con las que llega el equipo. Las sanciones de Carlos David y Forniés –sumadas a la marcha de Fucile y a la lesión de Markel- dejan a la defensa, y especialmente a los laterales, en jaque. El abulense deberá utilizar a jugadores poco habituados a desempeñar esa función. En el lateral derecho, tanto Álex Martín como Uri ocuparon esa posición con anterioridad. Sin embargo, en el lateral izquierdo tendrá que ser un futbolista más ofensivo el que ocupe el puesto. Además, en la convocatoria destacan la presencia de Carrasquilla, que vuelve tras la lesión que le ha tenido dos meses al margen, y la ausencia de Verza por molestias.