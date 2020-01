Diego Giustozzi y Marcel se tiran flores

Diego Giustozzi, por un lado, necesitaba un jugador zurdo para completar una plantilla en la que Miguelín está, pero no está. Marcel de Mendoça, por otro, buscaba un club donde le dieran la confianza que no tenía en el Inter Movistar. Los caminos de uno y otro se han unido esta semana. El jueves, ElPozo Murcia anunciaba el fichaje del internacional carioca. El futbolista de 23 años, presentado ayer en el Palacio de los Deportes, incluso debutará este mediodía en el partido que los murcianos disputarán frente al O'Parrulo (13.00 horas).

Marcel jugará hoy sus primeros minutos como futbolista de ElPozo Murcia, pero ayer ya se vio la buena conexión que existe entre el ala brasileño y su nuevo entrenador, Diego Giustozzi. Durante la presentación, el técnico argentino y el futbolista brasileño no pararon de lanzarse flores.

«Es un jugador que lo conozco de hace tiempo. Nos hemos enfrentado en categorías juveniles», decía el preparador de ElPozo, incidiendo en la «trayectoria impresionante» del joven jugador. «Tiene un nivel de campeonato mundial. El Inter hizo los deberes de llevárselo, pero las circunstancias han permitido que nosotros podamos traerlo. Todo ha cuadrado», continuaba, para destacar que «tengo grandes referencias de él como persona y como jugador». «Necesitábamos futbolistas zurdos en el equipo, por lo que nos va a aportar bastante».

Las pocas palabras que pronunció Marcel también estuvieron dirigidas a elogiar a su técnico. El brasileño dejó claro que había aceptado la oferta de ElPozo Murcia después de recibir una llamada de Giustozzi. «Me hace ilusión jugar en este club y trabajar con Diego. Cuando me llamó y me dijo que quería que estuviera aquí, no me lo pensé dos veces», decía el carioca durante su presentación.

El nuevo jugador de ElPozo también explicaba que en Murcia espera encontrar la confianza que no ha tenido en el Inter Movistar, club en el que no tuvo los minutos suficientes para poder ofrecer su mejor versión. «En el Inter tenía confianza, pero no estaba jugando mucho. Aquí, con el apoyo de Diego, creo que voy a tener más confianza a la hora de hacer las cosas». Marcel incluso viene dispuesto a mejorar, aceptando los consejos de su nuevo entrenador. El ala, que señalaba que estaca sobre todo por su condición de pasador, indicaba que «Diego me ha dicho que tengo que mejorar mi finalización y mis números».

Sobre esto, Giustozzi añadía que «si cada jugador que entreno no mejora un poco es un fracaso. Mi objetivo es que sea mejor persona y jugador. Eso me lleva a decir lo que no les gusta escuchar. Tiene 23 años y es de los que necesitamos que nos aporten. Intentaremos que sea mejor en el menor tiempo posible».



Hoy, ante O'Parrulo

Marcel debutará hoy en el encuentro frente a O'Parrulo en el Palacio de los Deportes. El choque comenzará a las 13.00 horas y será emitido por Gol TV. Giustozzi tiene para este encuentro las bajas de Marc Tolrà, Pol Pacheco, Miguelín y Leo Santana. Eso hará que el técnico brasileño no espere para contar con Marcel, que se ha convertido en el primer fichaje invernal del club murciano.