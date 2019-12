Sito y Booker, los héroes caídos

El equipo ha perdido su identidad y la plantilla no asume el rol de líder del estadounidense.

Sito Alonso y Askia Booker eran el pasado verano las dos figuras más reconocidas del UCAM Murcia que logró la permanencia en una temporada que se salvó in extremis. Sus renovaciones fueron aplaudidas casi por unanimidad. En torno a ellos dos configuró el club un nuevo proyecto para no pasar apuros y marcado por la ambición. Pero unos meses después, justo cuando está a punto de concluir el año 2019, se han convertido en los héroes caídos para la afición tras acumular una racha de siete derrotas consecutivas. Un jugador que necesita 24 lanzamientos a canasta para anotar 25 puntos frente al Bilbao; y un entrenador que ha provocado que el equipo pierda esa identidad que tuvo al principio –rebotear y tirar triples–, y que ahora basa sus sistemas en ataque casi exclusivamente en la inspiración del estadounidense y de Jarell Eddie, han provocado una catarata de críticas que llegan también hasta los despachos en la figura del director general, Alejandro Gómez.

Sito Alonso sacó la mejor versión de Askia Booker cuando llegó al banquillo en enero de la pasada temporada, pero el estadounidense, que se ha pasado varias semanas de baja por una lesión de la que nunca hubo un parte médico para informar de la misma, no está respondiendo a las necesidades pese a ser su máximo anotador. Durante su ausencia, los roles se repartieron, pero el equipo encandenó una y otra derrota hasta llegar a la situación actual. Tras su vuelta, el individualismo se ha hecho más patente. En los dos últimos encuentros lanzó 48 tiros de campo para anotar solo 44 puntos en las derrotas frente al Bilbao y el Estudiantes.

Pero el principal problema es que sus compañeros han empezado a desconfiar de él –sus errores en tiros decisivos se acumulan– y el previsible juego de los universitarios facilita mucho la defensa de los rivales. En un tiempo muerto de Álex Mumbrú el sábado en el Palacio lo dejó claro a sus jugadores. «Solo es Eddie y Booker, solo están buscando a Booker, de todas las maneras. Que siga tirando». Y provocaron el error del primero, que perdió un balón en medio de la pista después de una buena acción defensiva de Kevin Tumba. A continuación llegó el triple de Axel Bouteille que condenó a la derrota a los universitarios.

A todo ello se une también el carácter de Booker, que no es un líder natural, sino impuesto. Fuera del vestuario no es una figura reconocida por sus compañeros ni atrae la admiración de los mismos.

Sito Alonso, que ha igualado el peor inicio liguero de la última década pese a que su equipo solo juega esta temporada una competición, tampoco está gestionando con acierto los roles entre sus jugadores. El excesivo protagonismo que ha dado a Booker, al que algunos de sus compañeros no entienden en la pista ni fuera de ella, ha provocado recelos. Además, aparecen y desaparecen de las rotaciones de forma inexplicable algunos jugadores. Hace dos semanas, Dino Radoncic no jugó ni un minuto ante el Baskonia hasta el último cuarto y después de tener una conversación el entrenador y el jugador en el banquillo donde quedó claro que al alero no le convencieron sus explicaciones. Kyle Hunt se quedó fuera de la convocatoria frente al Estudiantes y una semana después juega 22 minutos. Tampoco ha echado mano del recurso de Edu Durán, un jugador con limitaciones pero capaz de desatascar algunos partidos. Y Emanuel Cate, que en los tres encuentros anteriores había sido uno de los pívots más valorados de la ACB, no disputa ni un solo minuto frente al Bilbao.

Y en esta situación de descomposición llega el UCAM a las dos últimas jornadas de la primera vuelta, donde visitará el próximo domingo al Joventut y recibirá el sábado 11 de enero en el Palacio al Unicaja Málaga.