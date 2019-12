El Real Murcia reduce su deuda en 12,5 millones y prepara otra ampliación

El 1 de enero de 2020 estaba marcado en el calendario de las oficinas de Nueva Condomina con subrayador rojo. Ese día acababa la protección que había permitido sobrevivir al club grana tras la firma del reconvenio de acreedores. Al no abonar en los últimos años ni un solo pago, cualquier acreedor podía acudir al juzgado y pedir la liquidación. Ese riesgo, que habría significado el final del Real Murcia, es hoy más pequeño que nunca.

Después de varios meses de intenso trabajo, el consejo de administración presidido por Francisco Tornel ha conseguido despejar una bala que iba directa al corazón, como explicaba en rueda de prensa Emilio García, uno de los integrantes de la comisión económica. Según los datos ofrecidos en ese encuentro con los medios, las negociaciones con los acreedores han dado un importante fruto. Gracias a las quitas aceptadas por estos, el Real Murcia ha reducido su deuda en 12,5 millones de euros. De los 18 millones que se debían a las empresas del concurso, ahora solo habrá que pagar 6,1 millones. Y habrá margen para hacerlo, porque los responsables granas han conseguido que los acreedores acepten un calendario de pagos que en muchos casos se extiende a cinco años. Se abonarán entre 600.000 y 900.000 euros por temporada, han añadido, confirmando también que en estos meses ya se han pagado 1,6 millones de euros.

El siguiente paso de los responsables del Real Murcia será presentar toda la documentación en el Juzgado de lo Mercantil para conseguir que María Dolores de las Heras, jueza que lleva todo el tema del concurso grana, levante el proceso. El único problema es que hay un grupo de acreedores a los que no se ha podido localizar, pero desde Nueva Condomina se detallarán todos los pasos dados para que eso no sea un inconveniente.

Los consejeros Daniel Moreno y Francisco Cobacho, así como Emilio García, uno de los hombres fuertes de la comisión económica, han ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer todos estos detalles. Además, la cita ha servido para anunciar que en las próximas semanas se convocará una junta de accionistas en la que se someterá a aprobación una nueva ampliación de capital.

Aunque no se han dado más datos de ese proceso, el Real Murcia llamará de nuevo a su masa social con el objetivo de que se repita el éxito que se logró la última vez que se pusieron a la venta acciones. 1,3 millones de euros fue lo que se ingresó.

Para continuar con la apuesta por un modelo de club en el que no haya un accionista con más del 50% del capital y para evitar la entrada de un inversor que provoque la vuelta a la mala gestión como ocurrió anteriormente, esa ampliación de capital estará limitada para aquellas personas que no sean accionistas. "Si alguien de fuera quiere invertir, tendrá que pagar una prima de emisión", decía Daniel Moreno.

En los últimos meses uno de los pretendientes del club ha sido Alfonso García, tras y como avanzó este diario en noviembre. Aunque el nombre del aguileño no ha sonado en rueda de prensa, los responsables granas se han referido en varios casos a él. "La aparición de un posible inversor nos ha puesto muchas dificultades a la hora de cerrar los últimos acuerdos. Nos ha costado un millón de euros más", decía Daniel Moreno, quien explicaba que muchos acreedores se tiraron para atrás al conocer que podría entrar dinero en el club. "No es la forma de hacer las cosas", continuaba.

Con la nueva ampliación de capital se pretende conseguir liquidez que dé "cierta tranquilidad para pagar la deuda". Además, Emilio García y Daniel Moreno defendían que después de la reducción de la deuda y la salida del concurso, el Real Murcia ya puede pedir que un banco le financie, consiguiendo así dinero prestado que ayude a asumir los pagos firmados con los distintos acreedores.

Los únicos acreedores que se resisten a sumarse a la oferta del Real Murcia son el Rayo Vallecano, el Tenerife y Bahía, empresa de representación de jugadores. A todos ellos se les deben cerca de 300.000 euros. En los próximos días seguirán las negociaciones, aunque si estos siguen enrocados, los granas tendrán que abonar esas deudas para evitar cualquier problema.

Tampoco ha ayudado al Real Murcia la Liga. El organismo presidido por Javier Tebas exige el pago de los 700.000 euros que se le adeudan. Pese a que no ha dado ninguna facilidad, negándose a aceptar la quita y el nuevo calendario de pagos, desde el club volvieron a mantener una postura de comprensión, explicando que la LFP había mandado una carta en la que se compromete a no pedir la liquidación. Desde el consejo esperan poder seguir negociando para que el OK llegue finalmente.

Dentro del concurso, el principal acreedor grana es la Agencia Tributaria. También es el más temido. Hacienda ya ha pedido dos veces la liquidación del Real Murcia por el impago de los plazos del convenio. La juez tiró para atrás esa petición al considerar que el club estaba protegido por el reconvenio. Esa protección acaba el miércoles, 1 de enero, pero en el club confían en que la AEAT no lo volverá a intentar. "Se han desembolsado los 379.000 euros por los que intentaron pedir la liquidación. Se le está pagando el gasto corriente y también la deuda histórica. Además hemos cerrado Cobatillas para venderla y que ese dinero también vaya para Hacienda. Y el millón que falta por ingresar de Kike García, lo mismo", respondía Emilio García.

"Hemos tenido reuniones con ellos y es un tema complicado, pero ahora hay credibilidad en el club, y eso debe ayudar", continuaba, mostrándose esperanzado en que en los próximos meses se pueda llegar a un acuerdo singular que establezca un nuevo calendario de pagos para abonar la deuda de 17 millones de euros.

Otro pago realizado ha sido a la Seguridad Social, a la que se han abonado 85.000 euros, según dijo Francisco Cobacho.