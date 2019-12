Pandiani dimite como técnico del Lorca FC y Walter Caprile se perfila como sustituto

El Lorca FC se ha quedado huérfano de técnicos. En la tarde de ayer saltaba la sorpresa en la ciudad, y es que el líder del vestuario de la citada entidad, el uruguayo Walter Pandiani, presentó su dimisión. Con él, se marchan sus ayudantes, Juan Ignacio Ibarra y Zorro. Pandiani se personó ayer en el entrenamiento del equipo y horas despues anunció su dimisión.

Puestos en contacto con las partes, Pandiani comentó que «no me voy porque tenga ningún equipo, ojalá fuera por eso. Han surgido discrepancias con el presidente Roberto Torres, no estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que hemos planteado de cara a la segunda vuelta, por lo que he preferido echarme a un lado y que el proyecto siga sin mí. Tengo unos valores internos, he hecho de todo en este club, era un proyecto bonito y apasionante pero que al final no he podido culminar. Deseo mucha suerte al Lorca FC».

Por su parte, esta Redacción también habló con el presidente, Roberto Torres: «Creo que Pandiani se ha agotado en el Lorca FC, han surgido algunos proyectos que no han culminado, como cursos en China, y el tema del Espanyol, y eso le ha mermado. Jamás se le ha reprochado nada ni en cuanto al juego ni en cuanto a fichajes, por lo tanto, respetamos su decisión y le deseamos lo mejor. Tenemos proyectos que harán que el Lorca FC sea viable de cara a un futuro».

La tercera pata de la mesa es Morris Pagniello, principal inversor del Lorca FC, a través de Génova Scholl. Este comentó a LA OPINIÓN que «nosotros vamos a seguir con el proyecto del Lorca FC, estamos viendo cual puede ser el entrenador ideal. Vamos a potenciar el plantel con algunos jugadores antes de que finalice el plazo».

Esta Redacción también ha podido saber que el nombre de David Vidal ha salido a la palestra, quien actualmente dirige al Racing Murcia de Preferente y cuyo propietario es Morris Pagniello. Otro de los candidatos es Dani Aquino, entrenador del filial de Segunda Autonómica. Pero el primer candidato es el uruguayo Walter Caprile, un técnico que empezó con Pandiani en el Lorca FC y que abandonó por problemas personales.