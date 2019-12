Festival del horror del UCAM

Los universitarios pueden entrar hoy por primera vez en descenso.

El UCAM Murcia se ha abonado al horror. Cuando defiende, se pierde en ataque. Acumula ya siete derrotas consecutivas y puede acabar el año en puestos de descenso. Donde Sito Alonso ve brotes verdes, muchos vemos graves problemas. El principal, la ausencia de confianza para un equipo que lidera en la pista un jugador sin carácter para ganarse a sus compañeros fuera de ella. Pero la culpa no es de Askia Booker, sino de quien ha diseñado un equipo donde él tiene que realizar 24 lanzamientos a canasta –el 34% de los llevados a cabo por todos los jugadores que pasaron ayer por la pista– para meter 25 puntos. Y sobre todo si enfrente hay un chico, Axel Bouteille, un francés que acaba de aterrizar en el baloncesto español, que solo necesita 17 para lograr 20 y, encima, no pierde un balón en medio de la pista en el momento decisivo, sino que mete el triple ganador.

El equipo universitario, pese a elevar notablemente sus prestaciones defensivas, cayó ayer derrotado en el Palacio de los Deportes, que se quedó mudo, donde nadie protestó en una muestra de resignación absoluta. El Retabet Bilbao Basket (56-57), un recién ascendido, alimentó su sueño de jugar la Copa del Rey después de ganar en Murcia, donde se quedó un equipo que acumula siete derrotas consecutivas, la peor racha de la ACB en la actualidad, y que necesita urgentemente ser reactivado.

Sito Alonso, que logró a su llegada en febrero de este mismo año sacar al UCAM del descenso y mostrar la mejor versión de Askia Booker, se ve ahora al borde de esos puestos donde nadie se quiere ver nunca porque es muy difícil salir de ellos, pero donde ha llegado por deméritos propios. De hecho, si el Betis gana hoy al Manresa por 19 puntos, se habrá metido en el fango, aunque eso, después de los problemas mostrados por el equipo, se queda en simple anécdota.

El entrenador del UCAM Murcia se ha empeñado en ahuyentar la negatividad, pero su equipo la atrae. Ayer dejó al griego Larentzakis fuera de la convocatoria, pero Marques Townes erró tiros que ni tocaron aro. Pese a ello, no se acordó de Edu Durán, un jugador con limitaciones, pero también con algunas soluciones, hasta el tramo final. Askia Booker se empeñó en hacer la guerra por su cuenta hasta en un contraataque donde le cayeron encima hasta tres rivales. Amasó tanto el balón en sus manos, que los defensores del Bilbao solo tuvieron que centrarse en provocar sus errores. Manu Lecomte es una caricatura del jugador que nos dibujaron cuando llegó mediada la campaña pasada. A Dusan Sakota aún se le espera –alguna vez llegará–, y Jarell Eddie, a ráfagas, sigue dando la cara. Sadiel Rojas rebotea, pero tampoco encuentra la templanza para que aporte sus ocho puntos de media. Rafa Luz parece que sigue en el Mundial pese a todo el empeño que pone. Kyle Hunt se pelea contra el aro rival, como Kevin Tumba y sus limitaciones. Ayer no pudo jugar Dino Radoncic por lesión, pero no se puede olvidar que el alero montenegrino no pisó el parqué en el anterior partido en casa hasta el último cuarto. Y Cate, por cierto, no jugó ni un solo minuto en esta ocasión. Al parecer, no era un partido idóneo para él.

Álex Mumbrú, quien antes de ser entrenador del Bilbao fue pupilo de Sito Alonso, quiso sacar partido de la ansiedad del UCAM Murcia desde el inicio. Planteó de salida una defensa zonal 2-3 que resolvió bien el equipo local mientras que tuvo acierto en el tiro exterior. Y la volvió a repetir en el último cuarto, con el viento a favor y después de adquirir su equipo una renta de cinco puntos.

Desde el arranque quedó claro que era un partido que se iba a decidir en el barro. El premio sería para quien menos errores cometiera en el tramo final. Y así fue. Tras un primer cuarto que se jugó a ráfagas –de un 11-5 se pasó a un 19-18– y donde los locales empezaron a tener problemas bajo los aros –concedieron cinco rebotes a su oponente–, en el segundo llegaron los minutos de mayor inspiración de los hombres de Sito Alonso. El UCAM llegó a firmar un parcial de 9-2 para alcanzar una renta de ocho puntos (33-25), pero Balvin, bajo los aros se encargó de romper la alegría antes del descanso (33-29).

La mala selección de tiro empezó a encadenarse en el tercer cuarto. El Bilbao le perdonó la vida en varias ocasiones al UCAM hasta que llegó el atasco con 40-36. Un triple a 4:59 del final de ese período fue la última canasta que anotó el equipo de Murcia hasta otro de Eddie cuando ya se habían consumido 2:06 del cuarto. Más de siete minutos sin anotar se tiraron los locales, y pese a ello, solo encajaron un parcial de 0-8 (40-44). Tras recuperar de nuevo el equilibrio (48-48) con los dos únicos puntos de Hunt, comenzó la lotería final. Booker, después de varios errores, encendió la mecha a 1:35 de la conclusión (53-51). Bouteille respondió rápidamente (53-54) y Eddie, con un triple inverosímil que en condiciones normales fallaría en ocho de cada diez ocasiones, puso el 56-54 a 1:06. Ahí se acabó ofensivamente el UCAM, que tuvo la oportunidad de hacerse con el triunfo tras una buena defensa de Kevin Tumba. Pero Booker volvió a bajar la cabeza, no miró a su alrededor y perdió el balón a 26 segundos del final. En el siguiente ataque, Bouteille lanzó liberado (56-57) y dejó 15 segundos al equipo de casa para montar el último ataque y ganar el partido. Booker cogió el balón y falló su tiro. El UCAM capturó el rebote y Townes, el menos indicado ayer para lanzar después de los errores que había acumulado, también erró un triple.

Sobre la bocina, Rafa Luz no fue como Jimmie Hunter en la temporada 2007-2008, cuando palmeó un balón sobre la bocina detrás de la canasta que acabó entrando. Al brasileño le escupió el balón el aro, pero aunque el resultado final hubiera sido una victoria, nadie puede ocultar que este equipo vive una crisis profunda.