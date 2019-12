Ultimátum en el Palacio para el UCAM

Booker jugará, Randoncic es baja, y Lecomte y Eddie sufren molestias

El UCAM Murcia CB tocó fondo el pasado domingo en su derrota ante el Movistar Estudiantes. Frente a un equipo en dinámica perdedora, los hombres de Sito Alonso ofrecieron una imagen lamentable. Nadie ha puesto paños calientes. De hecho, el entrenador, que hasta el momento había tenido un discurso moderado, sin señalar directamente a sus jugadores, no dudó ayer en lanzar un «ultimátum para el que no juegue con la intensidad exigida» y en afirmar que no se puede repetir esta tarde, ante el Bilbao Basket (18.00 horas, Movistar), «ni una sola acción» de las vividas en el WiZink Center de Madrid.

Nadie puede ocultar que el equipo está en crisis. Los datos son elocuentes. Ha consechado seis derrotas consecutivas y está igualado en la clasificación con el penúltimo. Atrás han quedado los partidos donde competía y perdía por inexplicables desconexiones finales. Pero eso pasó a la historia en la segunda parte ante el Kirolbet Baskonia y durante todo el choque de la jornada pasada. Ya nadie duda de que el encuentro de hoy supondrá un antes y un después. Aunque la figura del entrenador no se ha puesto en tela de juicio desde la entidad después de ser aplaudida de forma unánime el pasado verano su renovación, sí que ha perdido crédito de cara a los aficionados. Pero no solo el técnico está en el punto de mira de los fieles, ya que en la misma situación está un buen número de jugadores. Una victoria esta tarde en plenas fiestas navideñas apaciguaría las aguas, que aun así no dejarían de estar revueltas, puesto que las ilusiones depositadas por los seguidores en la plantilla construida el pasado verano se han roto en añicos para asumir que, otra temporada más, la lucha está por eludir el descenso y no por alcanzar cotas mayores.

Sito Alonso dejó claro ayer en rueda de prensa que «no me preocupan las cosas que no dependen de mí», en referencia a la confianza del club hacia él, pero sí que puntualizó que «no es la primera vez, por desgracia, que pasa esto en este club a lo largo de su historia, y es una cosa a plantearse, porque en las primeras vueltas ha pasado con diferentes entrenadores de muchísimos niveles. Es una cosa que no depende de una persona, sino de muchas cosas. No es que me preocupe mi situación como entrenador, sino que me preocupa que el equipo no sea intenso, como ocurrió ante el Estudiantes», afirmó.

«Jugar peor que ante el Estudiantes es bastante complicado en cuanto a intensidad. Quizás es imposible jugar con menos determinación, capacidad de esfuerzo y responsabilidad, que es algo que depende de nosotros. En cuanto a la dinámica de derrotas, hay que hacer más cosas. En este momento el discurso que solo puedo dar es que no volverá a darse ni una sola acción que se dio ante el Estudiantes porque todas me parecen de una falta de respeto a nosotros mismos bastante importante», dijo el madrileño de forma tajante, saliéndose del discurso que hasta el momento había realizado. Pero incluso fue más allá: «El partido de Estudiantes es el peor que he vivido aquí como entrenador. La imagen que dio el equipo no es merecedora ni del esfuerzo que hacen diariamente los jugadores ni las personas del club. Pero una vez hablado y reconocido entre nosotros, lo más importante era desconectar esta semana para recuperar el cariño familiar y volver a entrenar no concienciados con ganar, sino concienciados con no volver a repetir que cualquier equipo de la liga tenga más intensidad o luche más que nosotros, como pasó de una manera bastante evidente el día del Estudiantes».

Para el duelo de esta tarde, el entrenador anunció que no podrá contar con Dino Radoncic, por lo que en la convocatoria entrarán alguno de los jugadores vinculados para completar los cupos necesarios, el base Ismael Corraliza o el ala pívot senegalés Khadim Fall, quien desde hace dos semanas está entrenando diariamente con la primera plantilla. Además, el base belga Manu Lecomte y el ala pívot Jarell Eddie son dudas, según desveló el preparador, aunque el choque supondrá el regreso después de 41 días de Askia Booker. En este sentido, Sito Alonso sí que mantuvo se mantuvo en su línea: «No me importa quién esté o quién no, sino el carácter que demuestren los jugadores en el partido. Tampoco si Askia Booker mete o no mete, sino la intensidad que ponga», declaró el madrileño, quien hoy se enfrentará a un equipo al que dirigió durante dos temporadas y que tiene en su banquillo a Álex Mumbrú. Dependiendo del estado físico de los jugadores, esta mañana decidirá el cuerpo técnico quién es descartado. La semana pasada fue Kyle Hunt.