La segunda línea no cumple

Aketxe anota la mitad de goles del equipo y suma siete dianas

El UCAM Murcia no termina de arrancar esta temporada y va a terminar el año con veinte puntos, solamente uno por encima del Talavera, que marca los puestos de playout a Tercera División. Es una situación que pocos esperaban al inicio de la temporada, ya que los universitarios hicieron varios fichajes de renombre que de momento, no han cuajado.

Ni Rubén Albés ni Miguel Rivera han dado con la tecla para que la plantilla funcione. Con Albés, los universitarios cosecharon siete puntos en las primeras siete jornadas marcando un total de cuatro goles y con Rivera, los guarismos son similares. Han conseguido trece puntos en once jornadas y han visto puerta en diez ocasiones.

Actualmente uno de los problemas más importantes que tiene la plantilla es la falta de gol. Solamente suma catorce goles en dieciocho jornadas, o lo que es lo mismo, menos de un gol por partido, lo que le convierte en el segundo peor ataque del Grupo IV, solo por delante del Recreativo de Granada, en este momento, colista.

El único que está dando la talla en la faceta ofensiva, está siendo el delantero estrella del equipo, Isaac Aketxe, que vino desde Cartagena para ser el máximo referente y así lo está siendo. El ariete vasco lleva ya 7 goles, lo que supone la mitad de goles que consigue el UCAM Murcia esta temporada. Rivera sí que ha sabido entender a Isaac y sacarle rédito a su gran olfato goleador. Está siendo el gran motor de los universitarios y gran parte de las esperanzas de la temporada están depositadas en él.

Sin embargo, los que no están cumpliendo están siendo los demás delanteros, la segunda línea de ataque y los fichajes de renombre que deberían haberle dado un nivel superior al equipo. David Mayoral, el otro delantero del equipo, ha participado en dieciséis partidos para un total de 1.191 minutos y aún no ha sido capaz de meter ni un solo gol. Como no puede ser de otra manera, el equipo lo está acusando ya que Mayoral fue uno de los fichajes más esperados del mercado estival.

Otro de los que no está cumpliendo con las expectativas es Manu Justo. Un jugador que fue muy codiciado en verano por muchos de los equipos punteros de toda la Segunda B y que finalmente se decidió por el UCAM. El mediapunta no se ha ganado la total confianza de sus entrenadores y está saliendo en casi todos los encuentros de revulsivo. Solo ha sido titular en cuatro partidos y ha acumulado 571 minutos y ha marcado dos goles en Liga, un número insuficiente para un jugador con cartel de estrella en la categoría.

No solo la delantera está teniendo un papel mediocre (salvando a Aketxe) en lo que va de temporada, el gol depende de todas las líneas del juego y hay jugadores de la medular y las bandas que tampoco están cumpliendo. Higón, extremo derecho tampoco está teniendo un inicio de temporada deseado, a pesar de haber disputado casi mil minutos, solo ha conseguido hacer dos goles y está teniendo un rendimiento un tanto irregular.

La segunda línea no está funcionando ni con Albés ni con Rivera y ahí el conjunto universitario tiene un problema. Solo Isaac Aketxe está cumpliendo, por lo que el míster deberá recuperar el mejor nivel de todos para que el equipo pueda obtener unos resultados acordes a la calidad que se le presuponía a principos de temporada.