El Murcia echa en falta un goleador

Tres defensas son los jugadores más utilizados

Se terminó el fútbol para el Real Murcia en este 2019 y llega el momento de repasar los datos que nos ha dejado el equipo de Adrián Hernández durante las primeras 18 jornadas de competición.

El técnico murciano siempre ha intentado dar minutos a sus jugadores entre la Liga, la Copa Federación y la Copa del Rey. Los titulares y los suplentes han ido alternando su papel dependiendo de la competición y del partido. Sin embargo, centrándonos en liga, las diferencias en los minutos de juego de cada jugador se acentúan.

Adrián Hernández ha contando en lo que va de temporada con un total de 23 jugadores: 21 de la primera plantilla y 2 del Imperial.

Los jugadores más utilizados del Real Murcia curiosamente pertenecen al bloque defensivo del equipo. En primer lugar se encuentra Álvaro Rodríguez. El lateral derecho cuenta con toda la confianza de su entrenador y ha jugado 16 partidos con un total de 1.376 minutos. En segunda posición se afianza Iván Pérez. El lateral izquierdo suma un total de 1.332 minutos en 15 partidos. El palmareño se perderá por sanción el partido de Copa del Rey contra el Leganés. El podio lo completa Edu Luna, que ha ido a más durante la temporada y se ha beneficiado del sistema de tres centrales utilizado por el preparador, le han llevado a estar 1.266 minutos sobre el campo. Los otros jugadores que superan los 1.000 minutos son el meta Lejárraga, Antonio López, Juanma Bravo, Manolo, Armando y Chumbi.

En el otro lado se encuentran los futbolistas que menos tiempo han estado sobre el terreno de juego. Andy Escudero es el jugador menos utilizado en liga y solamente ha disputado, con 78 minutos. Le siguen Albert y Álex Melgar , con 151 y 314 minutos, respectivamente. El caso del segundo es un tanto extraordinario, pues ha participado en 12 encuentros y suele ser un cambio habitual para Adrián. Su papel ha sido el de revulsivo.

18 goles en 18 jornadas

No ha sido la mejor estadística del equipo de Adrián en estos primeros meses de competición. El Real Murcia ha sufrido para hacer goles y se ha quedado en cinco partidos sin ver portería. El máximo realizador hasta el momento es Chumbi, con tan solo 4 goles. El ariete aguileño es la máxima referencia en ataque para los murcianistas con cuatro dianas, aunque no parece que sean suficientes para que el Real Murcia empiece a carburar. Actualmente, el conjunto grana ocupa la undécima posición en cuanto a goles se refiere. Para contextualizar la situación, el Yeclano, el equipo más goleador del grupo, lleva 29 tantos, once más que el Murcia. Curto, Toril y Melgar, los otros tres delanteros puros del equipo, han aportado dos goles cada uno, pese a haber contado con muchos menos minutos que Chumbi. Desde la segunda línea han aportado goles Juanma Bravo y Armando, con 2 tantos. Suman un gol Josema Raigal, Edu Luna, Víctor Meseguer y Juanra Martínez.

A pesar de la aparente fragilidadad defensiva y los continuos despistes en defensa que tanto han lastrado al equipo en la clasificación, los de Adrián Hernández son una de las mejores defensas. Solamente han concedido 16 goles en contra en las 18 jornadas, siendo la quinta defensa que menos tantos recibe del Grupo IV. Alberto Lejárraga ha sido el portero habitual y ha encajado 11 goles en 14 partidos disputados. Por su parte, Tanis Marcellán ha contado con el cartel de suplente y le han metido 5 goles en 4 encuentros.