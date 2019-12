Sito se reencuentra con Mumbrú

"Sito es un innovador", ha dicho el catalán del madrileño, al que considera un maestro.

El sábado, en el Palacio de los Deportes (18.00 horas), se vivirá el primer duelo en los banquillos entre Sito Alonso y Álex Mumbrú, el histórico jugador que hace dos temporadas decidió poner fin a su carrera deportiva para convertirse en entrenador del Bilbao Basket, al que ascendió el curso pasado y al que dirige en el actual hacia cotas que no entraban dentro de los planes de los 'hombres de negro', que con siete victorias y las mismas derrotas están luchando por entrar en la Copa del Rey. Será el reencuentro del profesor Sito y el alumno Mumbrú, una situación que se da de vez en cuando en la Liga Endesa.

Sito Alonso dirigió en dos etapas diferentes a Mumbrú. La primera fue en el Joventut, en 2004, siendo el actual entrenador del UCAM Murcia ayudante de Aíto García Reneses. La segunda fue en las campañas 2014-2015 y 2015-2016 en el Bilbao, al que el madrileño llegó después de deslumbrar en el Gipuzkoa. El club de Miribilla le firmó un contrato por cinco temporadas, pero solo cumplió dos porque el Baskonia se cruzó posteriormente en su camino y decidió emprender una nueva aventura en la vecina Vitoria, la ciudad donde el baloncesto es un sentimiento.

Mumbrú no ha ocultado en los últimos tiempos que Sito Alonso fue uno de los entrenadores que más le marcó. Recientemente, en una entrevista en el diario As, el catalán calificó al murcianista como un «innovador» y no dudó en afirmar que «tengo cosas de Sito, del entrenador más reciente te quedas con más». Antes, cuando aún era jugador de Sito, en 2015, en Radio Bilbao, definió así al preparador madrileño: «Lo primero que teníamos que hacer es entender la filosofía de Sito. Él es el capitán del barco y todos nos subimos a él. Su baloncesto es muy dinámico, con muchos pases y en el que se involucra a todos. Sito no penaliza el error en ataque, valora positivamente ser valiente. Ayuda a que los jóvenes ganen en confianza. Eso sí, en defensa... es muy exigente, no podemos fallar en ese aspecto», relataba sobre el universitario, quien en su etapa en el banquillo bilbaíno confió ciegamente en Mumbrú, que entonces era el capitán y líder espitirual del equipo.

El duelo será especial para ambos. Para el UCAM Murcia es una obligación ganar. Después de seis derrotas consecutivas está igualado a cuatro victorias con los dos equipos que ocupan el descenso. El crédito de Sito con la grada empieza a estar en número rojos. Ni uno solo de los fieles del equipo esperaba estar a estas alturas de la temporada mirando para abajo en lugar de hacia los puestos que dan derecho a jugar la Copa del Rey, un torneo que sí pueden disputar los bilbaínos pese a que son un recién ascendido. Los jugadores de Álex Mumbrú llegan sin presión, con los deberes hechos y eso les hace más peligrosos.