Entre la ilusión y la zozobra

El FC Cartagena cumple con el guion establecido y firma un notable alto; el Yeclano, rompe moldes y se va hasta el sobresaliente; el Real Murcia cumple con un cinco raspado; y el UCAM Murcia suspende. Esas son las calificaciones de la primera parte del curso futbolístico para los cuatro representantes de la Región en el grupo IV de Segunda División B. Sorpresas y decepciones se dan la mano después de dieciocho jornadas, donde ha habido de todo, pero esto es solo el principio. Queda el tramo más importante, con 20 partidos aún por disputar donde pueden cambiar mucho esas notas, incluso darle la vuelta, como ha ocurrido en otros años.

El FC Cartagena arrancará después de las vacaciones en la 'pole'. La plantilla construida el pasado verano, a la que llegaron un buen número de jugadores a última hora, ha funcionado con eficiencia, aunque bien es cierto que en las últimas jornadas perdió esa solidez defensiva que le llevó a estar diez jornadas sin encajar ni un solo gol. Llega al borde del cierre de la primera vuelta con tres puntos más que sus más inmediatos perseguidores, Badajoz y Marbella, y con una incógnita mucho más importante: cómo asimilará el vestuario el cambio de entrenador. Se ha ido Gustavo Munúa al Nacional de Montevideo y en las próximas horas llegará Borja Jiménez, un técnico de diferente perfil al uguruayo. Esa estabilidad alcanzada hasta el momento puede saltar por los aires o convertirse en un acicate. El nuevo preparador llega con un ascenso debajo del brazo, pero sin experiencia en el grupo IV, aunque ese hándicap también lo tuvo Munúa y apenas se echó en falta excepto en las primeras jornadas del pasado campeonato. Pero no solo habrá cambio de técnico, puesto que también llegarán algunos jugadores.

El Yeclano no deja de sorprender. Con el presupuesto más bajo entre todos los equipos de la Región –unos 400.000 euros– y una plantilla donde un buen número de futbolistas no son profesionales, se ha instalado en la cuarta posición. En Yecla se vive un ambiente especial esta campaña. El club ha alcanzado madurez y Alejandro Sandroni está dirigiendo de forma magistral a un equipo de obreros donde destaca la gran complicidad entre ellos. Al argentino afincado en la ciudad desde hace más de veinte años no le hace falta poner a su jugadores vídeos motivacionales antes de los partidos. Desde la humildad ha encontrado su equipo ideal, ese que no halló en la anterior etapa del Yeclano en Segunda B –temporada 2012-2013–. Gente de la tierra como Tonete y Chino han sabido transmitir a sus compañeros qué significa pertenecer a este club tan peculiar, que siempre ha tenido los pies en el suelo.

El Real Murcia construyó el pasado verano una plantilla de perfil medio para la categoría. Pero aun así, cuenta con un presupuesto mayor que el Yeclano. Con Adrián Hernández a los mandos, los murcianistas han brillado en Copa Federación y Copa del Rey, pero no así en Liga. En la actualidad ocupan el puesto duodécimo, con 21 puntos, solo tres de ventaja con respecto a los puestos de descenso. Pese a que para muchos el objetivo está cumplido en estos momentos por contar con una plantilla murcianizada con jóvenes, a otros les sabe a poco viendo el nivel real del grupo. Y más cuando se comparan sus números con los del Yeclano, por ejemplo.

El suspenso se lo queda el UCAM Murcia, que el año pasado a estas alturas de la temporada, era el líder con Pedro Munitis en el banquillo. Los universitarios, pese a que juegan sin presión externa, aunque tampoco con el calor de la grada necesario para sacar adelante muchos partidos, están en el decimocuarto puesto con 20 puntos. Demasiados empates (8) y solo 4 victorias en su balance. Por su banquillo ya han pasado dos entrenadores. Rubén Albés fue despedido tras el empate en casa ante el Real Murcia en la séptima jornada, pero su sucesor, Miguel Rivera, no ha sido capaz de enderezar el rumbo de un equipo que está a solo dos puntos de la zona de descenso.