"No quería que me retirara el tenis"

A través de un comunicado en su cuenta oficial en la red social Instagram anunció ayer, a los 37 años de edad, su retirada del tenis profesional la yeclana María José Martínez Sánchez, una de las jugadoras españolas con mejor palmarés de la historia y, sin duda, la doblista más sobresaliente de todos los tiempos en nuestro país. Veintitrés años después de jugar su primer torneo del circuito WTA, Mariajo decidió dar el paso que llevaba desde hace un tiempo meditando. En el camino, cinco títulos individuales y veintiuno de dobles, modalidad donde llegó a ser la número cuatro del mundo y ganó un título de Maestra en 2009 formando pareja con Nuria Llagostera. Además, dos participaciones en Juegos Olímpicos, un título de la Copa Hopman y una medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo de Túnez 2001 en dobles, su modalidad preferida, donde esta zurda que emigró muy joven de Yecla para hacer realidad su sueño de ser tenista profesional, desarrolló todo su talento.

«Lo venía meditando desde hace unos meses», dijo ayer a Redacción María José Martínez mientras hacía un descanso en una ajetreada jornada, donde su móvil no paró de recibir mensajes de apoyo, pero sobre todo de cariño por no solo haber sido una sobresaliente tenista, sino también una excelente compañera, una de esas deportistas que hacen equipo. Por ello, casi en el cierre de su carrera deportiva, no falló ni a una sola de sus citas con el equipo nacional en la Copa Federación. De hecho, Anabel Medina ya había hablado con ella para que en 2020 siguiera en el combinado nacional, que disputará la primera ronda bajo el nuevo formato, similar a la Copa Davis, en La Manga Club el próximo mes de febrero con Japón como rival. «Me dijo que quería contar conmigo para competir en esa eliminatoria, pero ya se ha enterado de que no va a poder ser, pero sí que me gustaría estar allí para apoyar a las compañeras y estar desde el otro lado viendo los partidos», apuntó Martínez, madre de una niña.

Pese a que desde hace un año venía meditando su retirada, no ocultó que «la decisión ha sido complicada, pero tener una hija que está creciendo y querer ampliar la familia ha sido decisivo. No todo es tenis en esta vida y no quería que me retirara el tenis. Eso de arrastrarse hasta que no tuviera ránking era algo que no me gustaba y por eso he tomado la decisión de dejar yo el tenis y no que el tenis me echara a mí. Quería elegir el momento –ocupa aún el puesto 34 del ránking mundial de dobles– y así ha sido», dijo la jugadora de Yecla, que se ha tomado los últimos años de su carrera como un regalo, ya que «cuando sufrí la lesión y tuve que estar parada –entre 2014 y 2016, momento que aprovechó para ser madre– no sabía ni siquiera si iba a volver y me iba a tener que retirar sin yo elegirlo, pero al final sí que he podido hacerlo y he disfrutado mucho durante todos estos último años», comentó.

Mariajo se va a tomar un tiempo para meditar su futuro. No se quiere precipitar aunque tiene varios proyectos en cartera: «Yo creo que ahora tengo que tomarme un tiempo de transición, tener un poco de tiempo para mí y estar segura de lo que voy a hacer, no coger lo primero que se me pase por delante. Necesito un tiempo de transición», afirmó la murciana, una mujer que ha hecho historia en el deporte de esta Región.

Entre esos proyectos no descarta convertirse en entrenadora de alguna jugadora profesional, aunque en sus planes, debido a que ahora tiene en mente tener otro hijo, no se lo plantea a tiempo total: «Ahora mismo lo que quiero es tener una vida más tranquila. El hecho de entrenar a una jugadora y estar viajando durante 30 semanas al año es algo que me tira para atrás. Otra cosa sería estar seis u ocho semanas apoyando a otra jugadora, pero no más», recalcó una mujer que se queda de todos estos años con «lo que he disfrutado, que ha sido mucho, que he conocido mundo, aprendido idiomas y he viajado mucho». Por eso, por haber acumulado en infinidad de amistades, ayer vivió un día de fuertes sensaciones mientras realizaba las últimas compras navideñas: «Tengo el móvil desbordado, he recibido mensajes maravillosos, me he sentido apreciada», decía emocionada.

Y para resumir su carrera deportiva, se aferra a varios momentos mágicos para ella: «Me quedo con el título de 2010 en Roma y el de Maestras de dobles en 2009, al margen de haber tenido la oportunidad de vivir dos Juegos Olímpicos, que es una experiencia increíble, diferente a cualquier otro torneo. Es inolvidable tener la oportunidad de convivir en la Villa Olímpica con otros deportistas del mundo», terminó diciendo.