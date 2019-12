El Murcia, a por los indecisos con otra campaña de abonos

Alrededor del Real Murcia hay un buen número de indecisos, aficionados que no vieron con futuro el pasado verano el proyecto grana. A esos dudosos son a los que quiere captar ahora el club grana a través de una nueva campaña de abonados con el lema 'Siente lo mismo', apelando, como el pasado mes de junio, al sentimiento murcianista. Partiendo de la base de que el club alcanzó su techo el pasado mes de septiembre con 10.886 seguidores, la máxima cifra en Segunda B, y con ambiciones mucho más modestas, la entidad quiere atraer a esas personas que optaron por no renovar su abono o ese medio millar que compra habitualmente una entrada para acudir a los encuentros en casa del equipo.

Para tratar de convencer a ese grupo de espectadores, los precios van desde los 55 euros para adultos en la grada lateral, 50 en los fondos y 140 en tribuna preferente, con descuentos especiales para jóvenes, infantiles y niños en todas las zonas. El abono se puede adquirir desde ayer a través de internet en la plataforma compralaentrada.com y en las oficinas del club en el propio estadio.

Francisco Martínez y Álvaro Ruiz fueron los encargados de presentar la nueva campaña de captación, que incluirá también el precio especial que se realizará a los abonados con motivo del partido Real Murcia-Leganés que se disputará en el estadio Enrique Roca Murcia-Nueva Condomina el sábado 11 de enero, a las cuatro de la tarde, correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Además, el duelo ante el Sevilla Atlético que cerrará la segunda vuelta el próximo sábado 4 de enero, también estará incluido en ese carné.

En la presentación de la campaña, los responsables de la misma dejaron patente que el objetivo es que «acuda más gente al campo. Estamos en una media de 6.500 espectadores» pese a que el club casi ronda los once mil fieles. «Históricamente nunca se ha dado bien el abono de media temporada. El máximo está en unos ciento y pico abonos. Nuestro objetivo es superarlo, pero no nos marcamos retos», afirmaron, para apuntar que «no contamos con los ingresos de esta campaña, porque financieramente no son relevantes, pero estamos ilusionados y la sacamos un mes antes que el año pasado porque están asistiendo unas 400 personas a todos los partidos que no son abonados y sabemos que podemos conseguir que también compren el carné». En cualquier caso, no ocultaron que existe cierta decepción porque casi un 40% de los abonados no están haciendo uso de su carné: «Nos causa extrañeza la cifra de asistencia a los partidos, pero se están viviendo ambientes espectaculares. Al final mucha gente se abonó por apoyar el proyecto y se sacó el carné a modo de colaborar con el club, pero creo que los podemos enganchar».

Los precios en lateral son 55 euros para adultos, 40 jóvenes y 30 infantiles; en fondos, 50 adultos, 40 jóvenes y 30 infantiles; y en preferente, 140 adultos, 70 jóvenes y 30 infantiles. También hay un precio especial para peñistas (40 euros) en los fondos y en todas las zonas el carné baby cuesta 10 euros. También hay una butaca en zona VIP al precio de 190 euros.

El club también anunció ayer que la próxima semana, en una rueda de prensa, se darán a conocer los detalles del concurso de acreedores. Para evitar problemas, la entidad tiene que llegar antes del 31 de diciembre a acuerdos para evitar que ninguno de los acreedores puede pedir la liquidación en el juzgado de lo Mercantil.