Borja Jiménez será el nuevo entrenador del FC Cartagena

Consiguió el ascenso a Segunda con el Mirandés el pasado curso

El FC Cartagena ya tiene nuevo técnico para reemplazar al uruguayo Gustavo Munúa. El club albinegro ha anunciado la contratación del entrenador abulense Borja Jiménez, de tan solo 34 años, que el pasado curso conseguía el ascenso a Segunda División con el Mirandés, un objetivo que también intentará conseguir esta campaña con la escuadra cartagenerista. El preparador castellano-leonés, no obstante, no concluyó con buen sabor de boca su última aventura, ya que fue destituido a primeros de este mes del Asteras Tripoli, conjunto que milita en la Primera División griega y al que dejó en la antepenúltima posición de la tabla.

Por otra parte, Borja Jiménez acumula cuatro campañas de experiencia en Segunda División B. Arrancó su andadura como técnico en la categoría en el Valladolid Promesas, filial del club pucelano, en la temporada 2015/2016, con el que consiguió el objetivo de la permanencia tras coger las riendas en la jornada 10 del campeonato. El curso siguiente asumió el proyecto del CD Izarra, conjunto recién ascendido a la categoría y al que también pudo mantener a final de campaña en Segunda B.

Ya en la 2017/2018 comenzó a despuntar, ya que firmó una gran actuación con el Rápido de Bouzas, club al que dejó a tan solo dos puntos de disputar la fase de ascenso a Segunda. Ese gran desempeño llamó la atención del Mirandés, un club con aspiraciones reales de subir de categoría, objetivo que en la 2018/2019 conseguiría con el conjunto de Anduva. Tras concluir en el tercer puesto del grupo II el campeonato regular, superó las tres rondas del play off de ascenso, batiendo al Atlético de Madrid B, al Recreativo de Huelva de José María Salmerón, y al Atlético Baleares en la tercera y definitiva eliminatoria.

Pese a lograr el ascenso, Borja Jiménez no continuó en la entidad burgalesa, decidiendo enrolarse en las filas del Asteras Tripoli, conjunto de la Superliga griega. Tras no ser capaz de cosechar buenos resultados, ya que sumó únicamente once puntos en 12 jornadas disputadas, el club heleno decidió cesarle de su cargo. Ahora, tras esa última experiencia negativa, tratará de conseguir el objetivo del ascenso a Segunda con el FC Cartagena.