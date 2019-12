Alarma de derrumbe en el UCAM

Los de Sito Alonso, pese a la vuelta de Booker, no tienen ninguna opción ante el colista al mostrar su peor versión de toda la temporada

Todavía restan tres jornadas para que concluya la primera vuelta en la Liga Endesa, pero el UCAM Murcia CB deberá adelantar su balance del primer tramo del año si no quiere que el tiempo se le eche encima. Sobre todo por lo ocurrido ayer en el WiZink Center de Madrid ante el Movistar Estudiantes (91-70), al firmar la peor actuación de toda la temporada frente a un rival que también llegaba sumergido en una profunda crisis hasta llevarle al último puesto de la clasificación. Ni siquiera el regreso de Askia Booker, después de un mes con molestias en la muñeca derecha, sirvió para reactivar al equipo universitario y dejar de engordar una sequía que ya se eleva a las seis jornadas sin ganar. De hecho, ocurrió todo lo contrario.

Sito Alonso, entrenador del UCAM, aseguró en la previa que su equipo debía volver a hacer las cosas que sabía hacer. Apostar por lo sencillo para salir de una situación complicada, y con la que pocos contaban a estas alturas del curso. Porque el equipo murciano, a dos partidos para finalizar el 2019, presenta el mismo balance que la zona de descenso, y el juego que ofreció ayer no invita a pensar que podrá resolver pronto los problemas que se ha autogenerado.

El UCAM hizo saltar ayer todas las alarmas. Al contrario que venía haciendo en las últimas jornadas, donde competía hasta el final de los partidos pese a no lograr cerrarlos, no tuvo ninguna opción de poder llevarse la victoria ante el Movistar Estudiantes. A los estudiantiles les bastó con un juego sencillo y una buena circulación de balón escogiendo la mejor opción de tiro posible para superar a un UCAM muy vulnerable en defensa y desacertado en ataque. A Booker le costó entrar en calor y no fue hasta la segunda parte cuando se vieron los destellos que le llevaron a ser el MVP del pasado mes de noviembre en la Liga Endesa. El norteamericano volvió a acaparar el plan ofensivo del cuadro universitario, pero poco se pareció a lo anterior a su lesión.

Con Hunt fuera de la convocatoria en lugar del base, nadie de la plantilla universitaria consiguió dar un paso adelante cuando desaparecieron las ideas sobre el parqué. Algo que arrastra en el último mes. El encuentro contó con un ritmo lento en un primer cuarto casi eterno. El Movistar Estudiantes aprovechó las facilidades que los universitarios permitían en defensa y llevó la iniciativa en el marcador desde el principio (10-6). Con las rotaciones, la mejoría no fue demasiada y una antideportiva sobre Lecomte, tras un espectacular tapón de Tumba, fue lo que acercó a los de Sito Alonso (14-9). Pero los problemas atrás se mantuvieron y, sumado a la falta de acierto en ataque, fue lo que mantuvo al UCAM fuera del partido en los primeros diez minutos con un doloroso 0/6 en triples (22-11).

El UCAM mejoró la cara en el inicio del segundo cuarto con un parcial de 0-5. Un triple de Townes, para cortar la mala racha desde el perímetro, fue lo que llevó a Dzikic a pedir tiempo muerto, pero la pausa espabiló al Estudiantes con un triple de Avramovic (25-18). El regreso de Booker a pista tampoco resolvió los problemas del UCAM con otra pérdida de balón junto al desacierto en el tiro y el Estudiantes elevó de nuevo la máxima ventaja en el marcador gracias a la defensa en primeras líneas y los puntos de Avramovic (33-22). Tras el tiempo muerto de Sito Alonso, llegó un triple lejano de Jarell Eddie que invitaba a la esperanza en el UCAM. Aunque los fallos visitantes fueron castigados a la contra por el Estudiantes y la distancia comenzó a ser un grave problema en un UCAM sin ritmo y sin ideas al descanso (43-29). La mejoría del UCAM no llegó hasta superar los dos primeros minutos del tercer caurto, cuando siete puntos consecutivos de Booker, al que le costó entrar en calor, colocaron al UCAM a tan solo ocho de distancia de su rival en el ecuador del tercer cuarto (48-40). Dos canastas consecutivas de Juan Palacios fueron respondidas con el trabajo incansable de Cate en la pintura rival, sacando petróleo siempre ante su par pero no fue suficiente para bajar de la barrera psicológica de los diez puntos hasta que Booker pudo sacar una canasta con tiro adicional (53-46). Pero entonces el partido comenzó a morir con las canastas de Kadji, Dangubic y Douglas, que dieron otro estirón al equipo madrileño (58-47). El UCAM trató de seguir recortando antes de entrar en el último tramo del choque, pero una canasta de Douglas sobre la bocina del tercer cuarto le dejó un poco más tocado (66-52).

Lejos de llegar señales de reacción por parte del UCAM para pelear por el triunfo, el Estudiantes continuó cocinando su victoria con tres canastas consecutivas de Arteaga y otra de Pressey. El equipo universitario, poco a poco, se fue diluyendo con cada golpe recibido y eso llevó a Sito Alonso a tener que parar el partido con tiempo muerto (76-59). Lo único positivo llegó entones cuando Sadiel Rojas se convirtió en el máximo reboteador del club murciano en la ACB, porque la victoria no se movería del WiZink Center (91-70).