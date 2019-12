El UCAM Murcia, a no seguir tirando la temporada a la basura

El UCAM Murcia vuelve a verle las orejas al lobo tras las dos últimas derrotas cosechadas en Liga. Situado a un único punto del play out y a otro mismo punto del descenso tras la victoria ayer del Villarrobledo, el conjunto universitario no tiene más margen de error. Esta tarde recibe en La Condomina al Mérida (17.00 horas, Footters), penúltimo clasificado, con las mismas urgencias que ha venido arrastrando durante toda la temporada.

Pese al bálsamo que ha supuesto para los de Miguel Rivera clasificarse para la segunda ronda de Copa del Rey tras eliminar al Melilla a domicilio (1-2), la cruda realidad espera a los murcianos en Liga. No fue del todo negativa la imagen la pasada semana ante el FC Cartagena, pero el déficit de victorias es extremadamente fuerte para un equipo con un importante potencial pero con graves carencias en su puntería de cara a puerta.

La situación del equipo, con todos estos condicionantes, es la que es: escapar de la zona peligrosa de la clasificación es el único objetivo de un club que arrancaba el curso con la mayor de las ambiciones. Por ello, ganar hoy al débil Mérida, que solo ha ganado dos encuentros esta campaña -uno de ellos como visitante-, es una obligación para Miguel Rivera y sus futbolistas. No ha ganado nunca el UCAM al Mérida en los cuatro choques precedentes, donde el empate ha sido el resultado predominante (3).

Miguel Rivera, técnico universitario, continúa con el centro del campo mermado, ya que Vicente Romero y Kevin Presa ultiman sus recuperaciones. No efectuó demasiadas rotaciones en su once el entrenador andaluz ante el Melilla, ya que hombres como Aketxe, Hugo Álvarez, De Vicente o Barbosa, titulares habituales, fueron de la partida en el Álvarez Claro. Hoy esa fatiga puede ser un hándicap para un equipo que, aunque se marche de vacaciones por Navidad, estará muy pendiente de los posibles cambios que se puedan producir en la plantilla. Los resultados durante estos meses han sido decepcionantes y las consecuencias se conocerán a partir de hoy mismo, e incluso quizá se eleven al máximo exponente en caso de no ganar un encuentro clave.