El Real Murcia, a por una Navidad en paz

Hay dos Real Murcia en esta campaña. Uno el de la Liga, otro el de las noches coperas. El pasado martes, los granas se clasificaban para la segunda ronda de la Copa del Rey después de derrotar al Racing de Santander. Anteriormente se habían proclamado campeones de la Copa Federación. Pero ese buen hacer no acaba de trasladarse a la liga, que es la verdadera guerra de los murcianistas. Después de diecisiete jornadas disputadas y a dos de que acabe la primera vuelta, el equipo de Adrián Hernández solo ha sido capaz de sumar 20 puntos, teniendo dos de ventaja sobre el descenso. El triunfo frente al FC Cartagena en el derbi no fue refrendado hace una semana ante el Yeclano. De ahí, que esta tarde, el Real Murcia vuelva a saltar al terreno de juego más necesitado de puntos que nunca.

No tendrán una cita fácil los murcianos. Su compromiso será ante un Badajoz lanzado. Tienen los de Adrián Hernández una misión difícil, aunque deberán dar un paso al frente para demostrar que están empeñados en no sufrir demasiado en la competición liguera. A los buenos números de los pacenses, segundos en la clasificación y enrachados después de ganar cuatro partidos consecutivos, hay que unir las bajas con las que llega el Real Murcia. No podrá contar Adrián Hernández con el lesionado Lejárraga y con los sancionados Armando, Manolo y Chumbi. Además, Antonio López se cayó a última hora de la convocatoria por problemas personales.

En la portería, ante la ausencia del meta madrileño, tendrá su oportunidad Tanis Marcellán, guardameta titular tanto en Copa Federación como en Copa del Rey. Más complicado es cubrir con garantías a Armando y a Antonio López, imprescindibles en el esquema murcianista. Juanra y Julio Algar son los que podrían cubrir esas bajas.

En la delantera no estará Chumbi, por lo que ese puesto lo podría ocupar Víctor Curto, quien en Copa volvió a jugar después de dos meses fuera por problemas físicos, o Alberto Toril.

Para sumar los tres puntos en el Nuevo Vivero, el Real Murcia tendrá que superar a un Badajoz que vive un gran momento en este final de la primera vuelta. Los de Nafti llevan cuatro triunfos consecutivos. En la plantilla pacense están los exgranas Sergi Maestre, Heber Pena y Corredera.

Después de este encuentro, los jugadores del Real Murcia se marcharán de vacaciones navideñas. El siguiente partido será el 5 de enero.