Empate que sabe a poco para el Real Murcia en Badajoz

Le sienta bien al Real Murcia enfrentarse a los equipos de la zona alta de la clasificación. Aunque a diferencia de lo que sucedió contra el FC Cartagena, en el Nuevo Vivero, los granas no fueron capaces de sumar los tres puntos. Con el empate se tuvieron que conformar los de Adrián Hernández ante un Badajoz que apenas inquietó la meta de Tanis. La mejor ocasión del partido fue para los murcianistas. Kike Royo se estiraba para evitar un remate de cabeza de Meseguer. La insistencia y las numerosas aproximaciones no fueron aprovechadas por un conjunto grana que apenas fue capaz de rematar entre los tres palos. Al final, un empate importante ante uno de los equipos fuertes de la categoría, pero un punto que no ayuda a escapar de la zona de abajo.

No pareció afectar al Real Murcia todo lo que reflejaba la clasificación. Como ocurriera en el derbi frente al FC Cartagena, los granas se sintieron cómodos enfrentándose a un Badajoz que ocupa puestos de play off y que llegaba al encuentro después de cuatro victorias consecutivas. Tampoco afectó a los murcianistas las numerosas novedades en el once por las bajas de Antonio López, Armando, Manolo, Lejárraga y Chumbi.

Después de diez minutos de adaptación al escenario, se abrió un partido en el que los locales no encontraban la inspiración ni los espacios y en el que los visitantes, con una presión alta y mucho trabajo en el centro del campo, aprovechaban cualquier robo de balón para salir a la contra.

Con Dorrio ejerciendo de lanzadera, el Real Murcia, a diferencia de otros encuentros, miró más al área rival, aunque volvió a carecer de pegada para empezar a matar a un rival con muchas vidas.

Miraras donde miraras, el Badajoz tenía armas suficientes para acabar rápidamente con un Real Murcia que llegaba con urgencias después de la derrota frente al Badajoz y de ver cómo la parte baja de la tabla se acercaba. Los exmurcianistas Sergi Maestre y Alex Corredera lideraban a los de Nafti en el centro del campo. Por su parte, Chris Ramos era el hombre a tener en cuenta en el ataque.

Después de los primeros minutos, parecía que el Real Murcia estaba condenado a sufrir. Con apenas esfuerzo, los pacenses pisaban el área de Tanis Marcellán. Guzmán ejercía de maestro de ceremonia, aunque Ramos también mostraba su velocidad por la banda. Parecía querer dejar su sello el cuadro local, pero ahí estaba Edu Luna para liderar la defensa en el día en el que sí o sí tenía que dar un paso al frente por las bajas de Antonio López y Armando. Junto a Julio Algar y con la ayuda de Juanra como tercer central, la zaga grana no desentonó cuando la primera parte fue avanzando.

La presión ejercida por Juanma y Meseguer también ayudaba. Y es que a partir el minuto 20, el Badajoz apenas pudo encontrar a sus hombres de ataque. Encarcelado Guzmán y sin que pareciese Corredera, el Real Murcia, sin tener el dominio, era el equipo más inspirado, llegando con facilidad al área local, aunque sin ser capaces de hacer temblar la meta defendida por Kike Royo.

Todo pudo cambiar en el minuto 25. En un saque de córner lanzado por Víctor Curto llegó la mejor ocasión de los murcianistas. Se elevaba Meseguer para ganar en el salto y rematar entre los tres palos un balón que obligaba a Royo a estirarse y sacar una mano magistral que hizo que el esférico se marchara fuera tras estrellarse en el palo.

Fue la mejor ocasión de la primera parte. La única entre los tres palos. Y es que pese a la insistencia en ataque de los granas, pocas veces pudieron ver puerta. Con Dorrio como el jugador más activo, Álvaro Rodríguez también encontró a Alberto Toril e incluso Víctor Curto se probó desde fuera del área.

El Badajoz, atrapado en una red de la que no podía salir, bastante tenía con apartar la cara cada vez que el Real Murcia daba un guantazo. Pero hasta así tuvieron algunos tímidos acercamientos los de Nafti. Tani tuvo que tapar un disparo de Guzmán. El capitán local también estrelló un balón en el exterior del palo.

Siguió sin sufrir el Real Murcia en la seguna parte. Los acontecimientos iban beneficiando a los granas, que, sin tener opciones de llevarse la victoria en esos segundos 45 minutos, sí se veían capaces de defender el empate. Pese a la urgencia, los de Adrián Hernández no conseguían dar un golpe sobre la mesa en el Nuevo Vivero.

Poco o nada se jugó tras el descanso. El partido se fue parando continuamente. Las asistencias médicas del Real Murcia tuvieron que salir primero para atender al meta Tanis. Aunque parecía que el portero no iba a poder seguir tras sufrir un golpe en el tobillo, finalmente todo quedó en un susto. Posteriormente, los doctores volvieron a ser protagonistas. Chocaron cabeza con cabeza Maestre y Alberto Toril, y ambos tuvieron que ser atendidos.

El reloj iba corriendo sin que sucediese gran cosa. Aunque el Badajoz empezaba a tener más el control del balón, sobre todo después de que Julio Gracia saltase al terreno de juego, las llegadas al área cada vez eran menos. Ni unos ni otros eran capaces de estar acertados en el último pase, lo que evitaba que llegaran los goles.

No solo no sufrió el Real Murcia conforme llegaba el final sino que incluso siguió acumulando aproximaciones al área de Kike Royo. El meta local tuvo que intervenir incluso en el descuento para evitar un disparo de Josema.