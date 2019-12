Adiós con final agridulce

No fue un adiós de película, pero es un adiós, al fin y al cabo. Y no fue redondo porque el Yeclano no quiso, porque el Cartagena se encontró este sábado con un equipo en estado de gracia, motivado como nadie, capaz de jugar ochenta minutos en el campo del líder con el marcador en desventaja e igualarlo hasta en dos ocasiones. Una de ellas, es cierto, con un error arbitral de por medio. Y es que tras un formidable primer tiempo del Cartagena, tras el descanso cambiaron las tornas, y a base de empuje e insistencia el conjunto azulgrana igualó el partido a diez para el final.

El Cartagena iba en busca de tres puntos que prácticamente le asegurarían ser campeón de invierno, una vez más. Los albinegros se van líderes de vacaciones, sin tener la más remota idea de lo que sucederá después, pues el inquilino del banquillo aún está por definir, y todo lo que se había trabajado hasta ahora puede quedar en papel mojado, aunque la directiva no quiere que eso suceda.

En su última alineación, Munúa sacaba lo mejor que tenía. Uri volvía a ser la solución menos mala para el lateral diestro, mientras Fucile y Markel no están. El canterano, habitual central, sufrió bastante en una posición que no es la suya y ante un Alayeto que le dio bastante trabajo. A Cordero y a Quim todavía se les ve lejos de su máximo nivel, así que José Ángel acompañaba a Verza en la medular y jovencito Lucas de Vega tenía una nueva oportunidad para demostrar su valía. En la delantera, un nueve en estado de gracia, Djordje Jovanovic, que tuvo ocasiones para ampliar su racha goleadora y no fue capaz de convertirlas.

Apenas dos minutos tardó el Cartagena en colocarse por delante en el marcador. Minuto 2 de juego, falta en la frontal del área, y al lanzamiento, un especialista como Verza. El centrocampista superó la barrera para plantear un escenario distinto de partido al que deseaba el Yeclano.

El Cartagena, con el marcador a favor, propuso un partido de presión alta y mucho dominio de balón. Los primeros treinta minutos de los albinegros fueron tácticamente perfectos. Los de Munúa robaban muy rápido la pelota, casi siempre en campo contrario, y circulaban el balón con muchos sentido. El ese tramo de partido destacaba un Lucas de Vega cada vez más participativo, más suelto, más atrevido. Venía a recibir, regateaba y buscaba siempre al compañero mejor colocado.

A la media hora de juego, la tuvo el Cartagena para hacer el segundo, pero el envío de Elady para Santi Jara lo cortó la zaga visitante. El Yeclano, bien ordenado, esperaba que pasara la tempestad para mostrar sus armas. Si algo saben hacer los de Sandroni es sufrir y salir del atolladero cuando la cosa pinta mal. Andújar sacó la primera ocasión clara de los visitantes desde debajo de los palos para evitar el gol del empate. Se equivocó Marc Martínez en la salida, y Alayeto lo aprovechó para disparar a portería, encontrándose con el central albinegro sobre la misma línea. Acto seguido, a la contra, el Cartagena hizo el 2-0, pero el juez de línea anuló el tanto de Jovanovic por fuera de juego. Lo era, pero por muy, muy poco.

Minutos más tarde, al filo del descanso, el colegiado sí se equivoco. La acción de la polémica desató la ira del Cartagonova, al ver como el Yeclano empataba el partido con un gol con la mano.

Inició la acción Víctor Fenoll por la derecha, demostrando su habilidad. Tras el rechace, Mario Sánchez disparó a portería. El balón tocaba en la mano de Héctor Camps, pero ni el colegiado ni su asistente lo apreciaron.



Contragolpe de manual

A la vuelta, el Cartagena tendría su recompensa. Al contragolpe, los de Munúa se pusieron de nuevo en ventaja. Lucas de Vega arrancó desde campo propio, dejando en el camino a dos contrarios, y se la sirvió a Jovanovic, que partía de posición de fuera de juego. El serbio, generoso, se la dejó a Elady, que solo en boca de gol hizo el 2-1, su quinto gol esta temporada.

Al Yeclano no le afectó en absoluto encajar ese gol justo después del descanso, porque el cuadro azulgrana se lanzó contra la portería de Marc Martínez y encerró a los albinegros en su área durante toda la segunda parte. Un lugar donde, este equipo de Munúa, suele sentirse cómodo, pero esta vez la jugada no le salió bien.

Con Carlos David y Andújar liderando la zaga, la pareja de centrales del Cartagena despejaba todo lo que caía por el área, pero el Yeclano insistía. Esta vez fue Verza el que se vistió on la capa de héroe para sacar el balón sobre la línea de gol. El plan del Cartagena tenía un nombre: Djordje Jovanovic.

El serbio, que venía de marcar un doblete en Copa, era el hombre al que buscaban todos sus compañeros, con balones en largo para salir de la cueva. Pero ayer no estaba tan acertado, y desperdició un par de ocasiones claras. En la primera iba solo contra el mundo, pero se impuso por velocidad para soltar un tiro demasiado cruzado. Luego recibió un gran pase filtrado de Quim Araujo, y en posición clara, disparó demasiado flojo.

Confiaba el Cartagena en hacer el 3-1 pero lo que llegó fue el 2-2. Y tenía que llegar a balón parado, especialidad de la casa. El córner, cerradísimo, lo sacó Marc con la manopla, pero el balón le cayó a Fran Martínez en el lugar adecuado para empujarla y colocar el empate a diez minutos de la conclusión.

El Cartagena reaccionó pero ya quedaba poco tiempo. Munúa introdujo a William para que desequilibrara por la izquierda. En el tiempo de descuento, hubo varios remates que se estrellaron contra la muralla del Yeclano, que defendía a capa y espada su valioso punto, aunque fuera desde el área pequeña.

Así pues, el Cartagena acaba el año como primero con 38 puntos, aunque el Badajoz puede colocarse a solo uno si mañana gana al Murcia. Y el Yeclano se va de vacaciones, pase lo que pase en el Córdoba-Marbella, en puestos de play-off.