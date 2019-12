Sito Alonso: "Quiero que los jugadores hagan lo que saben hacer"

El UCAM Murcia CB afronta la recta final del 2019 con el objetivo de poner fin a la mala racha de resultados, tras encadenar cinco derrotas consecutivas en la Liga Endesa, para enderezar su marcha en la clasificación. Ni siquiera se ha alcanzado el ecuador de la temporada pero, tras lo ocurrido el pasado curso, el conjunto universitario deberá escapar de la zona baja cuanto antes para cambiar el escenario en el que se encuentra ahora mismo. Y para ello Sito Alonso, entrenador universitario, volvió a retomar el dicurso del inicio de la temporada antes de medirse mañana a un Movistar Estudiantes (12.30 horas, Movistar +) que también atraviesa por serias dificultades. «Quiero que los jugadores hagan lo que saben hacer, todo lo demás saldrá por sí solo. Cuanto más tiempo lo hagan, mejor, porque a veces con 35 minutos no ha sido suficiente», dijo el entrenador del equipo murciano ayer ante los medios.

«Mi misión fundamental es recuperar a esos jugadores porque les he visto hacer cosas que ahora han decepcionado a la gente. Han ilusionado en algún momento jugando muy bien, y ahora no es así. Por lo que voy a recuperar el instinto que tienen para hacer ese baloncesto que ha ilusionado a tanta gente y que ahora de una forma lógica y comprensible están desilusionados», añadió Sito Alonso. El técnico madrileño volverá a contar con la duda, hasta última hora, de Askia Booker al no progresar de sus molestias en la muñeca derecha. El jugador norteamericano continúa sin entrenar con asiduidad con el resto del equipo y ya acumula un mes con este tipo de problemas, sin conocer la fecha exacta de su regreso. No obstante, el jefe del banquillo del UCAM también desveló que podría contar con más ausencias inesperadas de aquí a mañana para visitar el WiZink Center. «Askia se encuentra en la misma situación que la semana anterior. Pero ya me conocéis. Si puede jugar, pues fantástico, y si no también. Pero igual hay otros que no pueden estar», desveló y añadió que «cuando pasa esto, no suele venir acompañado de buenas cosas. Cuando pierdes hay algo más que te pone una prueba y no todo el mundo es capaz de superarla. Entonces, intento que la mayoría del grupo la supere para que pueda ayudar a los demás. Lo básico ahora, lo fundamental, solo lo que depende de nosotros mismos es lo que podemos realizar sin ningún tipo de tensión o presión. Cuando nos ponemos esa presión abandonamos hasta lo básico», aseveró.

«Obviamente cuando vienes de una racha larga en la que no consigues la victoria la tensión es mayor, y entonces uno de los objetivos del entrenador es reducir la tensión y convertirla en cosas que te puedan ayudar a no pensar en situaciones que te hacen perder el foco de lo importante. El equipo ha hecho cosas muy buenas en las que ni los jugadores ni el entrenador han conseguido los resultados que esperaban, tú no puedes ilusionar a la gente con cosas malas como no compitiendo o perder por veinticinco puntos. Entonces creo que es importante agarrarse a esas cosas y pensar en todo lo que queda, lo que pase en el futuro lo vamos a construir nosotros para bien o para mal», continuó diciendo Sito Alonso en esa misma línea.

Sobre el Movistar Estudiantes, actual colista de la Liga Endesa con tres victorias y diez derrotas, y que acumula siete partidos consecutivos sin ganar, el entrenador del conjunto universitario analizó la situación de su próximo rival. «El haber fichado a Douglas y Avramovic le han dado un poco más de positividad. Algo más a lo que agarrarse. Es algo muy positivo para ellos, pero aparte que cuentan con jugadores que han demostrado a lo largo de su carrera que pueden jugar a muy alto nivel. Jugando en casa es un equipo que la actividad que mantiene en casa, como el otro día ante Valencia, es muy buena durante treinta o treinta y cinco minutos. También han perdido partidos en los últimos minutos, estas cosas pasan en la liga y los equipos que sean más capaces de aguantar la presión cuando pierdes esos partidos va a marcar la diferencia y el futuro de cada uno», concluyó.