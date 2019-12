Adrián Hernández: "Creo que no vamos a poder ir al mercado de invierno"

El Real Murcia tratará de cerrar el 2019 con una victoria en su visita al Nuevo Vivero, donde mañana se medirá al Badajoz (17.00 horas, Footters.com). El conjunto que dirige Adrián Hernández buscará poner el punto y final con una sonrisa a un agitado año antes de afrontar un 2020 para el que el entrenador grana no espera demasiadas sorpresas en su plantilla. Y es que, pese al debate de las últimas semanas sobre la posibilidad de que el Murcia refuerce o no su plantel, el técnico murciano no contempla esa situación antes de afrontar el parón navideño. «Sobre el tema fichajes no hemos tenido ninguna conversación, mentiría si dijera otra cosa. Ahora mismo estamos en un curso de acreedores y en enero ya veremos. No es motivo de debate a día de hoy y no sé cómo estará la situación después», dijo Adrián Hernández y añadió que «creo que no vamos a poder ir al mercado, y estoy convencido de que con los jugadores que hay más los del Imperial podemos tirar del carro. Si existe la posibilidad de mejorar, pues entonces buscaríamos reforzar los puestos que consideremos, pero no ha sido ni motivo de debate».

Así pues, el Real Murcia viajará a Badajoz con varias bajas importantes ante las ausencias de Chumbi, Armando y Manolo, por sanción, y las de Marcos Legaz y el portero Lejárraga, por lesión. Por lo que el técnico deslizó que los canteranos Pedrosa y Silvente podrían ir convocados junto al resto de la expedición. No obstante, Adrián Hernández, pese a las complicaciones, aseguró que irán al Nuevo Vivero «con el convencimiento» de poder sacar algo positivo en la casa del segundo clasificado del grupo IV de Segunda B. «Estamos en la dinámica de las últimas semanas, llegamos con muchas bajas pero en cualquier caso estamos en un estado de ánimo adecuado. Nos hemos sobrepuesto a los golpes de Villarrubia y el Yeclano, y ahora, en un partido diferente ante un equipo muy bueno de la categoría intentaremos buscar los tres puntos», aseguró y en respecto a su rival analizó que «tiene una capacidad ofensiva grande, con variantes tácticas y con delanteros que no perdonan. Me preocupan bastante las situaciones de ataque, además de los centrocampistas que conocemos porque estuvieron aquí y han sido de lo mejor del Murcia, es un equipo muy completo».

El entrenador del Real Murcia, pese a la diferencia que ahora mismo hay en la clasificación entre uno y otro equipo, se mostró confiado de poder competir mañana en tierras extremeñas. «El equipo cada día que pasa compite mejor, vamos a cometer errores, pero cada día que pasa compite mejor y vamos a Badajoz con el convencimiento de poder traernos algo positivo de allí», dijo. Además, también valoró la diferencia mostradas por su equipo en partidos de máxima expectación y el bajón en otros escenarios de la categoría. «En partidos de extrema necesidad o motivación salimos más concentrados, y eso hace que no cometamos ciertos errores. En cambio, en otros encuentros nos consideramos superiores y lo hemos perdido. Por ahí enfoco eso. Tenemos que ir con total humildad para ganar el partido desde el lunes. No vamos a ganar por acciones individuales un día, y desde el lunes tenemos que entenderlo y respetar al rival. En esas estamos, no caer en depresión cuando perdamos ni en la euforia cuando ganemos, el objetivo es mantener una línea constante porque por ahí vienen los errores que hemos cometido», explicó Adrián Hernández ayer ante los medios.

Además, el entrenador grana también valoró el trabajo a realizar durante estos días del parón navideño con los integrantes de su plantilla. «Creo que será un trabajo bastante individualizado, porque hay futbolistas con mucha carga de minutos. Los cinco días nos van a venir muy bien para que salgan a pasear por el monte con su familia. Gente como Chumbi o Antonio López han jugado más minutos en estos tres meses que en los últimos tres años, por lo que les va a venir muy bien el descanso. Siempre un descanso activo. Con el resto de futbolista vamos a intentar poner una semana de carga para que den un paso en lo físico, será un trabajo de grupo pero más individualizados», concluyó.