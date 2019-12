Munúa: "Me voy del FC Cartagena con el corazón partido"

Gustavo Munúa dirigirá mañana ante el Yeclano en el estadio Cartagonova su último partido como entrenador del Fútbol Club Cartagena. El técnico uruguayo se ha desvinculado del club en base a una cláusula que incluyó el pasado verano en su contrato. La misma le liberaba de su compromiso con la entidad cartagenerista si recibía una llamada del Nacional de Montevideo, el equipo donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional el uruguayo.



En una rueda de prensa cargada de fuertes emociones, Paco Belmonte ha anunciado la marcha de Munúa: "Tanto Munúa como sus ayudantes, quedan liberados a partir de mañana, después del partido ante el Yeclano, tras el acuerdo alcanzado con el entrenador, que estaba firmado y sellado desde principio de temporada, con una cláusula por la que si Nacional de Montevideo le llamaba durante esta temporada, el club se comprometía a liberar su contrato. Era una cláusula que ambas partes teníamos que incluir porque es el club de su vida, donde se toca el corazón, la única excepción que podíamos hacer en ese contrato. Por parte del FC Cartagena, ya se lo hemos dicho a Gustavo, apostamos muy fuerte por este proyecto. Las cosas creo que se han hecho muy bien durante este transcurso. El año pasado fue muy bueno aunque que no pudimos corroborarlo con la guinda del ascenso. Y cuando mucha gente dudaba de si Gustavo Munúa iba a seguir, apostamos por su renovación. El trabajo bien hecho está encima de la mesa, y la sintonía con todo lo que rodea al club y al entorno ha sido máxima. Ahí están los números y ahora se interrumpe por esa circunstancia que, insisto, no es deportiva, ha pesado muchísimo el corazón", dijo el presidente, quien ya la noche anterior, durante la presentación del FCC Business ya dejó entrever la marcha del preparador de Montevideo. El máximo mandatario terminó su intervención diciendo que "le agradecemos lo que ha hecho por el FC Cartagena, porque nos ha servido para seguir creciendo como proyecto. Nosotros seguimos en nuestra línea recta. Las puertas del Cartaegna siempre estarán abiertas para él y seremos a partir de ahora hinchas de Nacional", expuso, para añadir que "queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a la afición del Cartagena. De la noche a la mañana no estás preparado para que se vaya tu entrenador, pero aquí nunca hay un descanso y ya estamos manos a la obra para encontrar un sustituto que nos ayude a lograr el ascenso a final de temporada".



"Es una situación difícil"

Acto seguido fue Munúa quien tomó la palabra y después de fundirse en un abrazo con el presidente. Visiblemente emocionado, el entrenador quiso explicar los motivos de su marcha: "Es una situación muy difícil para nosotros, como cuerpo técnico, muy difícil porque tenemos el corazón partido. Gracias por comprender la situación que se nos presenta en estos momentos y por haber aprendido y crecido tanto al lado de vosotros como entrenadores. Estamos. Empezamos un proyecto muy ambicioso, lleno de ilusiones, y en ese año y medio hemos trabajado a la par. Nos hicieron sentir totalmente identificados con este proyecto, con este escudo, con esta ciudad, que no era conocida para mí y de donde me llevo el mayor de mis recuerdos. Nos llevamos una gran amistad", declaró.El uruguayo también ha tenido palabras para la afición: "", para después añadir que "hoy el Cartagena es un club estable y cuando salga de esta situación, será muy grande". También dio las gracias a los jugadores "por la comprensión de la situación. Se ha armado un grupo humano increíble y eso es lo que valoramos más nosotros. Son grandes futbolistas que están muy ilusionados con el desafío de hacer crecer a este club,".Por último, afirmó que "me voy a un club muy importante para mí y para mi familia", y que la "decisión muy difícil", pero también ha pesado ", y también me quería acercar un como más a ellos", concluyó.