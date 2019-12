Javi Muñoz: "Poder vivir esto desde dentro es tremendo"

El Yeclano Deportivo prepara el derbi de Cartagena de mañana (18.00 horas) rodeado de un magnífico ambiente y de una oficina del club que está en constante ajetreo en torno a la venta de entradas para los cientos de aficionados que se van a desplazar a la ciudad trimilenaria para apoyar a los azulgrana. En medio de ese estado de felicidad que se palpa en toda Yecla, uno de los jugadores de la cantera que forma parte de la plantilla es el delantero Javi Muñoz, quien está «muy contento» de cómo esta yendo todo en esta primera vuelta y de la sensación de alegría y de disfrute de toda la afición. «Es muy emocionante para un canterano porque he visto ascensos del Yeclano, he ido de pequeño con la camiseta al campo y he presenciado días importantes en La Constitución, y poder vivirlo desde dentro es tremendo, siento el calor de la gente y estoy muy contento de estar en esta plantilla que es muy competitiva y en la que es muy difícil entrar a jugar», explicaba ayer ante los medios de comunicación.

En ese sentido, el delantero de Yecla es consciente de que las oportunidades de jugar son menores que en Tercera pero trabajao al máximo «para ponérselo difícil al entrenador y para apretar a tope a los que están jugando, aportando un plus distinto al equipo en determinados partidos y dándolo todo cuando tengo la fortuna de poder estar en el once».

Muñoz reconoció que la plantilla es muy consciente de la gran dificultad del partido del sábado ante el Cartagena. «Sabemos de su potencial, han hecho buenos partidos ante el UCAM y en Copa, pero nosotros vamos a ir con nuestras armas como hicimos el domingo en Nueva Condomina, y con trabajo y humildad vamos a tratar de ser competitivos como lo estamos haciendo», aseguró. El delantero azulgrana consideró muy importante el apoyo que la afición azulgrana pueda dar en las gradas del Cartagonova afirmando que «es impresionante lo que estamos viviendo en casa y lo que vivimos el pasado domingo en Murcia, y si eso lo tenemos en Cartagena, a nosotros nos va a dar mucha fuerza y un plus para el equipo porque nos dan mucha energía y porque queremos ofrecerle otra alegría».

El Yeclano Deportivo es el actual tercer clasificado del grupo IV de Segunda División B con 32 puntos conseguidos en 17 jornadas, a tan solo cinco del líder y su rival de mañana, el Cartagena.