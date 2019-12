El Real Murcia, a acabar con su sequía a domicilio en el último partido del año

No tendrá el Real Murcia un cierre de año sencillo. Los granas visitan el domingo (17.00 horas) el campo de un Badajoz que, tras cuatro victorias consecutivas, ocupa el segundo puesto de la clasificación con 34 puntos, a tres del líder, el FC Cartagena. Analizando sus números, no parecen tener defectos los pacenses. Son el segundo equipo más goleador del Grupo IV (26), solo por detrás del Yeclano (27), y en diecisiete jornadas disputadas han encajado once goles, una cifra que solo mejoran el FC Cartagena y el San Fernando.

El Real Murcia no solo tendrá que frenar la buena trayectoria del equipo entrenado por el exgrana Mehdi Nafti sino que además deberá superar sus propios problemas, y es que los granas no ganan a domicilio desde el pasado 22 de septiembre. Aquel fin de semana los murcianistas se impusieron al Talavera por 1-2. Después de diecisiete jornadas y a falta de dos encuentros para el final de la primera vuelta, los murcianos solo han sido capaces de conseguir los tres puntos en un encuentro lejos de Nueva Condomina.

Podrán cambiar esa dinámica el domingo en el último choque del año 2019. Después de jugar en el Nuevo Vivero, los de Adrián Hernández se marcharán de vacaciones navideñas. El siguiente compromiso será el 5 de enero en casa frente al Sevilla Atlético. Será el primero de los dos encuentros que el Real Murcia tendrá que afrontar en su estadio, ya que una semana después, en el inicio de la segunda vuelta, llegará el Cádiz B.

En lo que va de campeonato, los murcianos solo han podido ganar un partido a domicilio. Fue el 22 de septiembre, en un encuentro en el que remontaron al Talavera con goles de Josema y de Víctor Curto de penalti. Anteriormente habían perdido contra el Cádiz B y el Córdoba. Después del triunfo ante los manchegos, ya no han vuelto los buenos resultados. Se empató en La Condomina frente al UCAM, se perdió en el campo del Don Benito, se sumó un punto ante el Linense y el Recreativo de Huelva y se volvió de vacío de la visita al Villarrubia.



El Badajoz, hoy en Copa

Por otro lado, el Badajoz tiene hoy compromiso copero. El rival del domingo del Real Murcia se enfrentará esta noche al Amorebieta como visitante (19.00). Los pacenses llegarán al duelo liguero menos descansados que los granas.