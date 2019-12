Un lateral y un delantero, los objetivos para el mercado invierno

Con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina todos los equipos comienzan a tener claro si quieren o no hacer alguna incorporación a sus plantillas. Por muy bien que vayan las cosas siempre va a ser apetecible reforzar algunas posiciones en las que, por unas circunstancias u otras, has tenido ciertas carencias durante la primera mitad de campeonato liguero.

Es el caso del Cartagena, que a pesar de que es líder destacado del grupo y ha logrado recientemente la clasificación a la siguiente ronda de Copa del Rey tras vencer al Leioa por cuatro goles a uno, tiene algunas posiciones hacia las que pueden ir encaminadas sus incorporaciones.

Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena, decía ayer que siempre están pendientes del mercado, porque puede salir una buena opción en cualquier momento, pero mostraba su satisfacción por el rendimiento de la plantilla: «Al final el rendimiento de cada jugador va por partido o por fases de la temporada. Estamos valorando el mercado en distintas posiciones, especialmente en el lateral y arriba, pero está todo muy abierto. Por supuesto que habrá alguna incorporación, pero estamos muy contentos con lo visto hasta ahora», explicaba.

Una de esas posiciones a reforzar es la que más problemas le está ocasionando a los albinegros desde hace algún tiempo. Desde que Markel Etxeberria cayera lesionado a finales del mes de octubre por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, Munúa ha tenido que ir solventando con parches su ausencia. Esto, sumado a la irregularidad de Fucile –que también cayó lesionado hace algunas semanas- y a la existencia de un único lateral izquierdo hace que el refuerzo en esa posición sea una prioridad.

Otra de las posiciones que se pueden ver reforzadas en el próximo mercado es la del delantero. El rendimiento de Caballero y Jovanovic, puesto en duda a lo largo de la temporada por sus pobres cifras goleadoras, hace que se valore la posibilidad de incorporar algún ariete. Sin embargo, el rendimiento del serbio en los dos últimos partidos hace que los ánimos anden más calmados. El doblete frente al Leioa y la buena actuación con gol incluido ante el UCAM Murcia parece que le pone en ventaja con respecto a Caballero. Cinco goles en lo que va de temporada con menos de la mitad de minutos que el argentino, que ha anotado tres tantos.

Uno de los nombres que han salido a la palestra para reforzar esta posición es el de Dani Aquino. El atacante ex murcianista salió del club grana este verano rumbo a Polonia, donde apenas está teniendo minutos. En las últimas horas se le ha vinculado con el club albinegro, algo que se ha encargado de desmentir el presidente del Cartagena: «El que ha escuchado eso no sabe lo que dice. No hay absolutamente nada de eso». «Estamos muy contentos con el rendimiento de Jovanovic. Le ha costado adaptarse, como a la mayoría de jugadores que vienen de fuera. Esperemos que siga mostrando este nivel».