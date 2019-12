El Jimbee tira por la borda sus opciones de ir a la Copa

El Jimbee Cartagena no pudo anoche con el Servigroup Peñíscola y perdió toda posiblidad de poder clasificarse para la Copa de España, que se disputará en marzo, al no poder alcanzar a los ocho primeros clasificados de la LNFS a falta de una jornada para que concluya la primera vuelta (2-4). El conjunto que dirige Eduardo Sao Thiago Lentz, Duda, ha sumado una victoria en los últimos cinco partidos y es el actual décimo clasificado con 15 puntos. Por lo que, incluso ganando este sábado al Pescados Burela Rubén en la última jornada de la primera vuelta, no alcanzaría al Levante UD, que ocupa actualmente la octava plaza -última que da acceso a la cita de la Copa- con 19 puntos tras dejar a escapar la victoria ayer en los últimos trece minutos del partido con una exquisita segunda parte de su rival.

Tanto el Jimbee como el Peñíscola saltaron a la pista con la estrategia de buscar ataques muy rápidos, donde los porteros prácticamente elaboraban pases directos a las líneas ofensivas. Este escenario estuvo latente durante los primeros tres minutos de partido, y después se iniciaron las poesiones más largas. Aunque los visitantes trataron de sorpredner en cuanto podían. El equilibrio del juego estaba patente sobre el parqué, aunque a los seis minutos, Fernández, daba el primer aviso con un disparo que atajó el guardameta Raúl. Un minutos después, Fernández encontró su premio tras intentarlo en dos ocasiones. Y es que en un saque de esquina, en una jugada de estrategia, se abrió el marcador con el gol del propio Fernández con un remate a bocajarro (1-0). Con el resultado a favor parecía que el Jimbee se acomodaba, pero el Servigropu Peñíscola sorprendio empatando en una contra a través de Isi (1-1). No obstante, de todas formas, se llegó al descanso con la ventaja mínima de 2-1 para el equipo que dirige Duda gracias a un penalti transformado por el local Lukaian a cuatro minutos del descanso.

Tras la pausa reglamentaria, el Jimbee inició el segundo capítulo del encuentro controlando la posesión y haciendo circular el balón a lo ancho y a lo largo de la cancha. Pero pasados unos cuatro minutos, el Peñíscola fue despertando. Se alternaban las posesiones, pero apenas llegaban las ocasiones de gol. Así fue el partido hasta el minuto 27, donde Raúl Gómez aprovechó un error de Jesús Izquierdo a la hora de controlar el balón e igualó de nuevo el marcador (2-2). Ahí comenzó el principio del fin para el Jimbee Cartagena, puesto que el conjunto visitante entonces fue de menos a más haciendo trabajar todavía más a la defensa del equipo de la ciudad portuaria.

Pese a que la plantilla de Duda intentó reaccionar durante unos minutos, los goles de Josiko, a cuatro minutos del final, y de Xavi Cols, en el 38 tras un saque de esquina para hacer el definitivo 2-4, terminaron por romper el sueño de los locales. Y eso que el Jimbee lo intentó hasta el último segundo con portero-jugador. Pero el talón de Aquiles del Jimbee Cartagena sigue siendo el crear ocasiones manifestas de fol para poner en serios aprietos a sus rivales. De esta forma, se escaparon ayer tres puntos vitales para mantener intacta la posiblidad de poder conseguir la clasificación para la Copa. Objetivo, que ya no se podrá conseguir y solo queda mirar a largo plazo para buscar una plaza en el play off.