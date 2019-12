El Getafe despierta del sueño a El Palmar

El Palmar se despidió ayer del sueño copero, pero lo hizo poniendo en problemas a un Getafe al que le tocó remontar el gol inicial de Etxeita en propia puerta. Cuando el marcador de Nueva Condomina mostraba el 1-0 en el minuto 25, los locales creyeron que podían dejar fuera a un Primera, sin embargo, en la segunda parte los de Bordalás, con tantos de Ángel y de Jorge Molina de penalti, sentenciaron a los locales.

El Palmar salió al campo como si de un partido normal se tratase. Cedió el balón al cuadro madrileño y presionaba a mitad de campo. Pasaban los minutos y el Getafe seguía sin generar peligro. Los murcianos se limitaban a jugar en largo para Joaquín y esperar una prolongación del delantero palmareño y así surgió la primera jugada de peligro. Una de esas prolongaciones se la llevó Chema por banda izquierda, apuró hasta línea de fondo y dio un pase atrás, con la mala fortuna para el Getafe que Etxeita se lo introdujo en su propia portería. Minuto 25 y la sorpresa saltaba en Nueva Condomina.

Lejos de inquietar la portería palmareña, el Getafe estaba perdido por el campo. Para peor fortuna, Jason se tuvo que retirar lesionado por parte del cuadro azulón. Fue al final de la primera parte cuando los madrileños rondaron la portería murciana. Cuando el árbitro señalaba el minuto de descuento, el Getafe anotaba un gol que no subió al electrónico por falta a Andrés García y con esa acción se llegaba al final del primer tiempo viviendo un sueño para El Palmar, el de ganar a un Primera.

Bordalás era consciente de la mala primera parte del equipo y movió el banquillo: Ángel entró por Raúl García. Un delantero por un lateral. Juanfra Ibáñez también realizó un cambio arriba, sustituyendo a Joaquín por Salinas. Y a la salida del descanso el aire del partido cambió. El Getafe encerró a los palmareños en su campo y empezó a colgar balones. En uno de esos Ángel remató de cabeza un centro de Fajr para poner el empate a la hora de partido.

El gol no cambió la dinámica del partido y los madrileños siguieron buscando la portería de Adrián Martínez. El marcador señalaba el 68 de partido cuando el colegiado señaló un dudoso penalti de Andrés García a Ángel. Y Jorge Molina no lo falló para remontar el encuentro en apenas siete minutos. Este último tanto desilusionó tanto a la grada como a los jugadores y El Palmar no lograba generar prácticamente nada ante un Getafe al alza.

A los murcianos les costaba generar peligro pero el empuje de un partido histórico les hizo avanzar líneas, más por corazón que por ideas. El Palmar se rompió y permitió a Ángel moverse como quiso y tener dos ocasiones clarísimas que Adrián Martínez paró espectacularmente. Y no hubo tiempo para más, ni un sueño cumplido para un Palmar, que pese a la derrota, vivió un día histórico.