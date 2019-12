La Copa se convierte en la mejor medicina del UCAM

El UCAM Murcia CF no falló ayer en su visita al Álvarez Claro y consiguió el billete para la segunda ronda de Copa del Rey tras eliminar al Melilla (1-2). El conjunto universitario aprovechó su gran arranque de partido con el tempranero gol de Barbosa, el jugador más peligroso de los murcianos durante todo el encuentro, y de Manu Justo al filo del descanso. Los de Rivera supieron sufrir en la segunda mitad al recortar distancias Mawi, cuando restaba media hora para el final, y estará en el bombo de la próxima ronda al dejar por el camino a un rival de su misma categoría (Grupo I).

El partido no pudo comenzar mejor para el UCAM. Y es que, a diferencia de lo que le ocurre al conjunto universitario en liga, tan solo le bastaron dos minutos de juego para hacer el primer tanto. Los de Miguel Rivera se adelantaron gracias al gol de Barbosa, y a partir de ahí la etapa en el Álvarez Claro se convirtió más llana. La inercia llevó al UCAM a jugar en campo contrario con un centro envenenado de Manu Justo al punto de penalti que casi logra contactar Barbosa de nuevo para hacer el que hubiera sido el segundo en su cuenta particular. El Melilla trató de responder con un disparo de Mawi junto a otra oportunidad que cortó Gurdiel, mientras que Barbosa seguía creando peligro en el área rival. En el minuto 16 una galopada de Manu Justo fue atrapada por el meta Oleaga y poco después fue Ruano el que probó a Gianni desde lejos. Aketxe y otro centro Camacho impulsaron al propio UCAM a marcharse hacia arriba. Y la recompensa no tardó en llegar, y es que Manu Justo no perdonó en el minuto 40 para colocar el 0-2 con el que se llegó al descanso. Eso sí, el Melilla trató de recortar la distancia con un lanzamiento de falta que se marchó por encima del larguero.

El paso por vestuarios no frenó a los de Miguel Rivera, y en el inicio del segundo tiempo continuaron buscando de manera incisiva la portería contraria. Primero con un disparo cruzado de Rafa de Vicente, y después con un pase de la muerte de Barbosa hacia Aketxe que no logró contactar el delantero por culpa de la mala suerte. Manu Justo probó de nuevo a Oleaga, sin embargo, el Melilla castigó tanto perdón de los universitarios y a la hora de juego, en el minuto 60, Mawi recortó distancias en el marcador con el 1-2. El UCAM trató de reponerse rápidamente con otro acercamiento peligroso de Barbosa, el jugador más activo de los visitantes en todo el encuentro, con un pase de la muerte que despejó el portero del Melilla cuando parecía todo de cara para ampliar la renta.

El Melilla buscó el empate con un disparo lejano, que atajó sin aparentes problemas el meta del UCAM, y con varias llegadas que provocaron los primeros nervios en el equipo universitario. Y es que el central Hugo Álvarez tuvo que cortar un balón peligroso antes de que un rival buscase la portería mientras que Mawi tuvo en sus botas la más clara con un balón que se marchó rozando el palo cuando todo parecía que llegaba el empate. El colegiado añadió cuatro minutos en los que los de Rivera se defendieron con uñas y dientes para certificar el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.