El verdadero 'rey' es Jovanovic

Los de Munúa pasan a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras uno de los mejores partidos de la temporada ?Quim Araujo y Forniés completan la goleada

El Fútbol Club Cartagena ya está en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los albinegros se deshicieron de la SD Leioa con una espectacular primera parte en la que pisaron el acelerador a fondo para dejar desde el principio sin opciones a su rival. Un primer tiempo en el que dos goles de 'el Rey' de la noche, Djordje Jovanovic dejó encaminada la victoria con dos goles en la primera media hora de juego. El serbio ya es el máximo goleador del equipo en lo que va de temporada con 5 goles. Uno más que Elady y dos más que su máxima competencia en la delantera, Pablo Caballero.

Gustavo Munúa presentó un once inicial con bastantes jugadores titulares. Mucho tuvieron que ver las rotaciones que el uruguayo hizo en el último partido frente al UCAM Murcia, donde jugadores como Cordero, William y Quim Araujo pudieron descansar para salir de la partida ayer. Junto a ellos, Esteve fue el encargado de ocupar la portería ante la sanción que Marc Martínez arrastraba de la temporada pasada en la competición, mientras Fran –el guardameta del filial- estuvo en el banquillo. En la defensa Forniés y Andújar repitieron titularidad y estuvieron acompañados por Sergio Ayala y Álex Martín. Jurado fue la pareja de Cordero en la medular y William y Rodrigo estuvieron en las bandas.



Un inicio arrollador

Ya había avisado Munúa en rueda de prensa pocas horas antes del encuentro: «Nos tomamos la Copa muy en serio». Y vaya si lo hicieron. Desde muy pronto se vio al Cartagena con ganas de ir a por el partido y a tratar de encarrilarlo por la vía rápida. Tras un inicio en el que el conjunto visitante trató de disputarle el balón a los albinegros y unos primeros minutos en los que buscaron varios balones en largo para tratar de sorprender a la defensa, Jovanovic decidió que había que dejarse de tonterías. El serbio recibió en el punto de penalti un centro de Forniés desde la izquierda y remató de primeras con la cabeza haciendo inútil la estirada de Assimba. Era solo un aviso de los que iba a suceder después. Sin embargo, el Leioa iba a ir en busca del empate –aunque de forma muy tímida- en un par de ocasiones. Primero, con un disparo alto de Fran Sota desde la frontal del área que no pudo dirigir a portería; después con un remate de Berasaluze en un saque de esquina que tampoco logró inquietar a Esteve.

Tras los dos tímidos acercamientos de los visitantes, Jovanovic iba a seguir continuar lo que había empezado. Y pudo haber sido mucho mejor si hubiera estado más lúcido al recibir un pase en profundidad de Quim Araujo que le dejó solo ante el portero. El serbio –que tenía a su izquierda a Rodrigo totalmente solo para empujarla- decidió picar el balón y terminó por no encontrar portería. No obstante sí lo iba a hacer cinco minutos después. Tras recibir un balón a media altura y pincharla con la derecha, daba un toque para acomodarse el balón y, sin dejarla caer, enganchaba una potentísima volea desde la frontal para batir a Assimba, poner el segundo en el marcador y firmar su doblete.

Con el Cartagena funcionando como hacía tiempo que no se le veía, llegó el susto de la noche. Jovanovic quedaba tendido en el terreno de juego y hacía presagiar lo peor si tenemos en cuenta el historial de lesiones que arrastra el conjunto de Gustavo Munúa a lo largo de esta temporada y que uno de los lesionados –durante varias semanas- fue el serbio. Precisamente en un encuentro donde también había abierto el marcador, frente al Recreativo Granada, cayó lesionado. Sin embargo, esta vez todo quedó en un susto y Jovanovic pudo regresar al partido.

A falta de pocos minutos para llegar al descanso llegó la sentencia. Una larga conducción de Rodrigo terminó con un pase filtrado entre la zaga visitante y Quim Araujo, a la media vuelta, cruzó el balón con la pierna izquierda para hacer el tercero y poner el broche a la mejor primera parte de la temporada para los albinegros.



Una segunda parte a medio gas

Tras el paso por vestuarios, como es lógico, el Cartagena no siguió con la velocidad de crucero que había alcanzado y redujo una marcha la intensidad. No obstante, continuó siendo absoluto dominador del encuentro y no dio opciones a un Leioa que con algún disparo desde lejos trató de maquillar el resultado, conscientes de que la remontada era algo prácticamente imposible.

De hecho, lejos de conseguirlo, fueron los albinegros los que lograron ampliar las distancias en marcador. Una contra rapidísima comandada por David Forniés iba a terminar con el cuarto tanto subiendo al marcador. Tras una buena salida de balón de Quim Araujo en la que consiguió conectar con Jovanovic, fue Rodrigo el que pudo darle el balón en largo al lateral para armar el ataque. Forniés logró dejar atrás a la zaga visitante y –tras meterse en el área y plantarse delante del guardameta- disparó con potencia y por debajo para no dar tiempo de reacción a Assimba y anotar su primer gol con la elástica del Cartagena.

De ahí en adelante el técnico uruguayo se permitió el lujo de dar descanso a algunos de los más habituales. Uno de ellos, precisamente el último goleador del equipo. David Forniés, uno de los jugadores que más minutos acumulan en sus piernas, se marchó sustituido entre los aplausos del público dejando su puesto al jugador del filial, Uri, que fue titular frente al UCAM. También se retiró ovacionado, como no podía ser de otra forma, Jovanovic, que fue sin duda el hombre del partido y que –aunque ha tardado- ha conseguido meterse a la afición albinegra en el bolsillo. Otro de los titulares de la última jornada, Lucas de Vega, ocupó el puesto de Jurado en el campo para disputar el último tramo de partido. Unos minutos que supo aprovechar Esteve, que tuvo tiempo de lucirse en un par de ocasiones con dos buenas paradas.

También pudo llegar 'la manita' con algunas jugadas rápidas lanzadas por el Cartagena. La más clara, la que terminó con un disparo de Lucas de Vega que sacó el portero después de una gran combinación entre Elady y William. Este último cedió el balón atrás para la llegada del brasileño, que vio cómo el guardameta visitante desbarataba la jugada.

Sin embargo, no pudo hacer nada en el gol 'de la honra' para el conjunto visitante. Una falta lanzada desde la frontal se estrellaba en el travesaño y el rechace era cazado por Yurrebasco e introducía el balón a placer para poner el punto y final al encuentro.