El UCAM Murcia inicia su periplo copero en plena crisis liguera

No está el UCAM Murcia para distraerse demasiado. Llegados a diciembre, los universitarios no logran levantar cabeza en la Liga. Lo que parecía una broma en las primeras meses de competición se ha convertido en una pesadilla que puede hacer que el proyecto de la campaña 19-20 fracase sin necesidad de comenzar la segunda vuelta del campeonato.

La destitución de Rubén Albés en la jornada 7 cambió poco o nada. Las dos últimas derrotas ligueras -Villarrobledo y FC Cartagena- han dejado a los de Miguel Rivera con solo un punto de ventaja sobre la zona de play out. Justo cuando más aprieta la tempestad en La Condomina, al UCAM Murcia no le queda otra que iniciar su andadura en Copa del Rey. No andan sobrados los universitarios de efectivos.

Las bajas por lesión están haciendo mucho daño a un equipo en el que sus jugadores ya tienen pocas excusas, estando más que señalados. Sin embargo, a los azulones no les queda otra que saltar esta tarde (18.00 horas) al césped del Álvarez Claro e intentar superar una eliminatoria que dé algo de moral con vistas al choque del domingo ante el Mérida en La Condomina, un encuentro en el que de no ganar la crisis puede saltar definitivamente por los aires.

Aunque la Copa llega en el peor momento y lo normal es que la competición quede en un segundo plano teniendo en cuenta que el auténtico problemón está en la Liga, Miguel Rivera no ha dudado en convocar para el partido de hoy a muchos de sus jugadores habituales. En la lista de 18 no faltan Hugo Álvarez, Rafa de Vicente o Aketxe. El delantero es el que menos probabilidades tiene de jugar, ya que lo normal es que el técnico universitario aproveche esta jornada copera para dar minutos a Manu Justo o Perales.

El rival del UCAM será el Melilla, un viejo conocido que esta temporada ha cambiado el Grupo IV por el Grupo I. El equipo entrenado por el exgrana Manolo Herrero no van demasiado bien en liga, ya que ocupan el puesto decimoquinto. Los melillenses tendrán las bajas del lateral Víctor Mena, que no está aún al cien por cien del golpe sufrido en el choque ante el Coruxo en el tendón de Aquiles, y del delantero Carlos Fernández, que se recupera de una enfermedad de cuyo diagnóstico aún no ha informado el club.

Manolo Herrero no se fía de la situación actual del UCAM: «Si lo analizamos por la clasificación, todos vemos que es un equipo con dificultades, pero luego lo haces jugador por jugador y ves que es un gran equipo».